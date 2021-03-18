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"Путин, Путин, Путин": Эксперты объяснили, почему британцы так боятся Россию
18 марта 2021, 16:35 • 108 • Политика
Эксперты объяснили, почему британцы так боятся Россию, что решили построить вокруг неё всю оборонную стратегию. Из уст британских политиков слышно только одно: "Путин, Путин, Путин".
По словам сотрудника Центра британских исследований ИЕ РАН Киры Годованюк, Великобритания сейчас пытается сделать то же, что делают США, - разыграть "русскую карту". Именно поэтому Лондон в своей новой оборонной стратегии назвал Москву главной угрозой для Соединённого Королевства.
Британцы опасаются как военной мощи России, так и кибератак со стороны "русских хакеров".
Однако главной причиной антироссийской риторики является попытка отвлечь население от имиджевых, экономических и политических потерь после выхода из ЕС, а также от утраты влияния в мире. Кроме того, говоря о "русской угрозе", британцы выражают солидарность с США и НАТО, пишет Nation News.
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