"Путин, Путин, Путин": Эксперты объяснили, почему британцы так боятся Россию

Эксперты объяснили, почему британцы так боятся Россию, что решили построить вокруг неё всю оборонную стратегию. Из уст британских политиков слышно только одно: "Путин, Путин, Путин".

По словам сотрудника Центра британских исследований ИЕ РАН Киры Годованюк, Великобритания сейчас пытается сделать то же, что делают США, - разыграть "русскую карту". Именно поэтому Лондон в своей новой оборонной стратегии назвал Москву главной угрозой для Соединённого Королевства.

Британцы опасаются как военной мощи России, так и кибератак со стороны "русских хакеров".

Однако главной причиной антироссийской риторики является попытка отвлечь население от имиджевых, экономических и политических потерь после выхода из ЕС, а также от утраты влияния в мире. Кроме того, говоря о "русской угрозе", британцы выражают солидарность с США и НАТО, пишет Nation News.