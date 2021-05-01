Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Те, кто на дне, раскачают страну: Всё катится к катастрофе, не замечать невозмож...
Что задумала Британия на Украине: Военный эксперт раскрыл планы НАТО
Госдеп США пригрозил России: "Если закроете "Радио Свобода"*, мы ...
Болгария выслала российского дипломата и попросила у Москвы помощи
Главная / Политика

"Путин проиграл": Поляк и украинец победили Россию, забыв позвать русских на войну

01 мая 2021, 16:40  •  56 • Политика
Польский политолог Ежи Таргальский во всеуслышание заявил, что Путин на Украине "проиграл по всем фронтам". Вот только позвать русских на "войну" он, очевидно, забыл.
В эфире "Польского радио" политолог из Академии военного искусства в Варшаве Ежи Таргальский высказался по поводу ситуации на границе России и Украины. Он перечислил три цели, которыми, по его мнению, руководствовался президент Путин.
Прежде всего, говорит эксперт, Кремль хотел проверить новую администрацию Джо Байдена, чтобы понять, как поведёт себя Америка в случае обострения отношений России и Украины.
Кроме того, Москва хотела при помощи Германии заставить Украину принять формулу Штайнмайера, чтобы поставить Киев в прямую зависимость от себя, отметил Таргальский.

Третьей целью было вызвать страх и панику в украинском обществе, считает эксперт. "Я считаю, что Путин проиграл на всех трёх фронтах", - заявил Таргальский.
Варшавская Академия военного искусства выпускает специалистов, которые на вопрос: "Насколько реальна угроза прямой и полномасштабной войны России против Украины?" - отвечают: "Для этого необходимо принять официальное решение о начале боевых действий". Ну что тут сказать, далеко пойдут с такой аналитикой,
- комментирует Телеграм-канал "Расстрельный". Его авторы напоминают украинцам, что поляки сами давно уже положили глаз на украинские территории. "И как бы под шумок славный город Львов не оказался вдруг под бело-красным флагом", - предупреждают они.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



56
Источник
Похожие новости
01 мая 2021, 03:50
Ограничения от России вызвали лишь одну реакцию у докладчика ПАСЕ
01 мая 2021, 01:05
Захарова по пунктам ответила на браваду спикера Европарламента
01 мая 2021, 05:40
На Украине поблагодарили фашистов за "победу и жизнь"
01 мая 2021, 07:30
"Неправильное испытание": В США обсуждают неудавшийся запуск "Калибра"
01 мая 2021, 09:20
Блинкен расстроился из-за санкций и выдвинул требования к России: "Должна соблюдать"
01 мая 2021, 11:10
Германию вызвали "на ковёр": Вашингтон требует покончить с "Северным потоком - 2"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 апреля 2021, 20:45
"Смертельный удар по России" готовят наши же власти: "Поражает цинизм чиновника…"
30 апреля 2021, 06:45
Госдеп США пригрозил России: "Если закроете "Радио Свобода"*, мы ответим"
26 апреля 2021, 01:50
Переговоры по Донбассу удивили даже посла ОБСЕ: "Историческое событие"
30 апреля 2021, 04:55
Что задумала Британия на Украине: Военный эксперт раскрыл планы НАТО
26 апреля 2021, 15:35
"Ух, как много сейчас можно отжать": За опрометчивые слова Зеленского поплатится Украина
25 апреля 2021, 18:30
"Нетрадиционные" пельмени из Нью-Йорка вызвали отвращение у русских: "Ешьте сами"
29 апреля 2021, 07:50
Угрозы Байдена в России встретили хохотом: "Мы вам верим, но… "
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.