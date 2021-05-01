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"Путин проиграл": Поляк и украинец победили Россию, забыв позвать русских на войну
01 мая 2021, 16:40 • 56 • Политика
Польский политолог Ежи Таргальский во всеуслышание заявил, что Путин на Украине "проиграл по всем фронтам". Вот только позвать русских на "войну" он, очевидно, забыл.
В эфире "Польского радио" политолог из Академии военного искусства в Варшаве Ежи Таргальский высказался по поводу ситуации на границе России и Украины. Он перечислил три цели, которыми, по его мнению, руководствовался президент Путин.
Прежде всего, говорит эксперт, Кремль хотел проверить новую администрацию Джо Байдена, чтобы понять, как поведёт себя Америка в случае обострения отношений России и Украины.
Кроме того, Москва хотела при помощи Германии заставить Украину принять формулу Штайнмайера, чтобы поставить Киев в прямую зависимость от себя, отметил Таргальский.
Третьей целью было вызвать страх и панику в украинском обществе, считает эксперт. "Я считаю, что Путин проиграл на всех трёх фронтах", - заявил Таргальский.
- комментирует Телеграм-канал "Расстрельный". Его авторы напоминают украинцам, что поляки сами давно уже положили глаз на украинские территории. "И как бы под шумок славный город Львов не оказался вдруг под бело-красным флагом", - предупреждают они.
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