"Путин проиграл": Поляк и украинец победили Россию, забыв позвать русских на войну

Польский политолог Ежи Таргальский во всеуслышание заявил, что Путин на Украине "проиграл по всем фронтам". Вот только позвать русских на "войну" он, очевидно, забыл.

В эфире "Польского радио" политолог из Академии военного искусства в Варшаве Ежи Таргальский высказался по поводу ситуации на границе России и Украины. Он перечислил три цели, которыми, по его мнению, руководствовался президент Путин.

Прежде всего, говорит эксперт, Кремль хотел проверить новую администрацию Джо Байдена, чтобы понять, как поведёт себя Америка в случае обострения отношений России и Украины.

Кроме того, Москва хотела при помощи Германии заставить Украину принять формулу Штайнмайера, чтобы поставить Киев в прямую зависимость от себя, отметил Таргальский.



Третьей целью было вызвать страх и панику в украинском обществе, считает эксперт. "Я считаю, что Путин проиграл на всех трёх фронтах", - заявил Таргальский.

Варшавская Академия военного искусства выпускает специалистов, которые на вопрос: "Насколько реальна угроза прямой и полномасштабной войны России против Украины?" - отвечают: "Для этого необходимо принять официальное решение о начале боевых действий". Ну что тут сказать, далеко пойдут с такой аналитикой,

- комментирует Телеграм-канал "Расстрельный". Его авторы напоминают украинцам, что поляки сами давно уже положили глаз на украинские территории. "И как бы под шумок славный город Львов не оказался вдруг под бело-красным флагом", - предупреждают они.