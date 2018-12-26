"Путин применил климатическое оружие" - в Сети высмеяли заявления Турчинова об украинском флоте в Азовском море

В Сети шутят о том, что может остановить украинский военный флот от прохода через Керченский пролив после громких заявлений секретаря Александра Турчинова. Пользователи посмеиваются, не обвинит ли Киев Путина в применения климатического оружия.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов анонсировал новый поход военных кораблей через Керченский пролив под весьма высокопарным лозунгом.

"Если мы остановимся и отступим, то Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру самопровозглашенные новые морские границы в Черном море, де-факто легализовав оккупацию Крыма", — с такими словами выступил Турчинов.

Громкие заявления о новом "походе" на Керченский пролив обусловлены желанием привлечь западных партнеров, чтобы те направили сюда свои корабли для участия в демонстрационном прохождении конвоя из Черного в Азовское море. Своими силами Украине это не удается сделать.

В Twiitter пользователи высмеивают и шутливо предполагают, какие еще есть варианты у Украины добиться международного внимания.

"Турчинов: "Наш флот пойдёт в Азовское море через Керченский пролив в ближайшее время".

Погода — Шторм 9 балов

Турчинов: "Ну все же ясно: Путин применил климатическое оружие, испугавшись украинской эскадры сверхдредноутов". "

Турчинов: Наш флот пойдёт в Азовское море через Керченский пролив в ближайшее время.



Погода: Шторм 9 балов...



Ну все же ясно: Путин применил климатическое оружие, испугавшись украиньской эскадры сверхдредноутов.. — Уругвайская разведка (@UrgIntellegence) 24 декабря 2018 г.

Во всей этой ситуации стоит отметить следующее: украинские суда, равно как и военные корабли (при ряде условий) могут проходить Керченский пролив на законных основаниях.

Для этого им нужно подать заявку на прохождение самого залива и участка под Керченским мостом сутки. Более того, в сентябре 2018 года, по информации Свободной прессы, два украинских корабля прошли данное согласование, и никто не препятствовал их проходу никаким образом.