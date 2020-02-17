"Путин приказов не отдавал": Песков однозначно ответил на слухи о русской армии в Ливии

Напомним, ранее ряд СМИ сообщил о том, что в Оренбургской области, мол, прошли похороны офицера, который якобы мог погибнуть в Ливии. Прямой вопрос о русской армии в этой стране задали пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.

Он дал свой однозначный ответ, подчеркнув, что "Владимир Путин, Главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации, не отправлял войска в Ливию".

Кроме того, представитель Кремля также подчеркнул, что и "никаких приказов на этот счёт не отдавал".

Однако журналист продолжил упорствовать и попросил прокомментировать информацию о якобы гибели офицера.

В Кремле в ответ ещё раз подчеркнули, что нашей армии в данном регионе нет.

"Никаких российских войск в Ливии нет", - уточнил ещё раз Песков.