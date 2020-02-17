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"Путин приказов не отдавал": Песков однозначно ответил на слухи о русской армии в Ливии
17 февраля 2020, 20:54 • 106 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал однозначный ответ на слухи о русской армии в Ливии. Представитель Кремля чётко указал на то, что Владимир Путин, как Главнокомандующий ВС Российской Федерации "не отправлял войска в Ливию" и "никаких приказов на это счёт не отдавал".
Напомним, ранее ряд СМИ сообщил о том, что в Оренбургской области, мол, прошли похороны офицера, который якобы мог погибнуть в Ливии. Прямой вопрос о русской армии в этой стране задали пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.
Он дал свой однозначный ответ, подчеркнув, что "Владимир Путин, Главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации, не отправлял войска в Ливию".
Кроме того, представитель Кремля также подчеркнул, что и "никаких приказов на этот счёт не отдавал".
Однако журналист продолжил упорствовать и попросил прокомментировать информацию о якобы гибели офицера.
В Кремле в ответ ещё раз подчеркнули, что нашей армии в данном регионе нет.
"Никаких российских войск в Ливии нет", - уточнил ещё раз Песков.
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