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"Путин, прекрати!": Ветер "сдул" российское Азовское море на Украину
26 ноября 2019, 10:09 • 88 • В мире
Азовское море отошло от берега примерно на 100 метров. Вода оказалась на Украине, вызвав потоп в Запорожской области. Метеорологи говорят, что это произошло из-за аномально сильного ветра. Местами порывы достигали 38 м/с. В соцсетях уже предполагают, что виноваты, как всегда, окажутся русские. Пользователи Twitter ждут новых санкций и шутливо пишут: "Путин, прекрати!"
Побережье Азовского моря превратилось в настоящую пустыню. Там произошёл сильный отлив. Метеорологи говорят, что такой природный катаклизм не фиксировали последние 40 лет. Из-за сильнейшего ветра - до 38 м/c - море отошло на 100 метров от берега. В целом глубина серьёзно упала: от 88 сантиметров до 1,5 метров. В прибрежной зоне в районе Таганрога произошла песчаная буря.
Частично вода из Азовского моря обрушилась на украинскую сторону побережья. По данным "РИА Новости", в Запорожской области произошёл потоп, вода накрыла около 40 баз отдыха.
В Рунете уже шутят: наверняка украинцы обвинят русских во всех бедах, как и всегда.
"Теперь корабли НАТО не пройдут в Азовское море, если им разрешить. Путин, прекрати!", - написал пользователь @OpanVovop.
Правда, синоптики обещают, что море вернётся в свои берега.
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