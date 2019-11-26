"Путин, прекрати!": Ветер "сдул" российское Азовское море на Украину

Побережье Азовского моря превратилось в настоящую пустыню. Там произошёл сильный отлив. Метеорологи говорят, что такой природный катаклизм не фиксировали последние 40 лет. Из-за сильнейшего ветра - до 38 м/c - море отошло на 100 метров от берега. В целом глубина серьёзно упала: от 88 сантиметров до 1,5 метров. В прибрежной зоне в районе Таганрога произошла песчаная буря.

Частично вода из Азовского моря обрушилась на украинскую сторону побережья. По данным "РИА Новости", в Запорожской области произошёл потоп, вода накрыла около 40 баз отдыха.

В Рунете уже шутят: наверняка украинцы обвинят русских во всех бедах, как и всегда.

"Теперь корабли НАТО не пройдут в Азовское море, если им разрешить. Путин, прекрати!", - написал пользователь @OpanVovop.

Правда, синоптики обещают, что море вернётся в свои берега.