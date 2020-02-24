"Путин, прекрати!": Американцы призвали русских "держаться подальше" от своих выборов

Накануне грядущих президентских выборов в США продолжают раздувать миф о "русском вмешательстве" во внутренние дела Америки. Так, в прессе появилась информация о том, что спецслужбы России якобы поддерживают кандидата от Демократической партии США Берни Сандерса. Тот заявил, что ему не нужна помощь русских, и потребовал "держаться подальше" от американских выборов.

"Мое послание (президенту РФ Владимиру) Путину ясно: держитесь подальше от американских выборов, и как президент я позабочусь об этом", - цитирует его заявление РИА Новости.

В Рунете это вызвало бурю ироничных комментариев. Пользователи считают эти слова "паранойей".

"Выборы в США. О текущем положении дел. Как говорил Генеральный прокурор СССР: "Главное, в ходе следственных действий не выйти на самих себя..." - написала в соцсетях журналистка Юлия Витязева.

"Трудно даже представить уровень истерии, до которого скатился гегемон демократии. Даже сам Берни Сандерс, которому "помогают русские", строго заявил: "Путин, прекрати! Американский народ устал от твоего вмешательства в наши выборы!" - написала в Twitter @ValLisitsa.