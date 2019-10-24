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"Путин постоянно думает о преемнике": Кремлёвский пул опубликовал ответ на свой главный вопрос
24 октября 2019, 19:24 • 64 • Политика
Кремлёвский пул опубликовал ответ на свой главный вопрос. Дмитрия Пескова журналисты спросили, правда ли, что "Путин постоянно думает о преемнике".
Журналисты кремлёвского пула "РИА Новости" на своей общей странице в социальной сети Twitter опубликовали аудиокомментарий пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова с ответом на вопрос о преемнике Владимира Путина.
Песков рассказал, "действительно ли Путин постоянно думает о преемнике", пишут журналисты. Оказалось, нет - не думает.
"До выборов президентских ещё далеко. Мы находимся с вами в начальной стадии президентского цикла. Поэтому сейчас об этом не думаем. Сейчас все занимаются напряжённой работой".
Кроме того, отвечая на вопрос журналиста о позиции Путина касаемо предельного президентского возраста, напомнил, что этот момент в России регламентирован Конституцией.
Фото: twitter.com/Kremlinpool_RIA.
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