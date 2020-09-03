"Путин, помоги!": ZDF ответил немцам "шифровкой"

В частности, в материале говорится о так называемых "немецких поклонниках" президента России Владимира Путина. Журналисты иронично отметили, что лучшей помощью Путина якобы был ответ на вопрос о том, "кто отравил Навального".

При этом вся история "случайно" переходит в обвинения в адрес России в отравлении блогера ядом "Новичок", которое якобы имело место.

Журналист Станислав Натанзон отметил, что "немецкий государственный (общественный) ZDF палится как-то очень отчаянно".

"Немецкому правительству, судя по статье, очень не понравилось, что митингующие на выходных в Берлине люди призывали российского президента им помочь. После чего последовала история с "Новичком". Посмотрите, мол, у кого помощи просите", - подметил журналист.