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"Путин, помоги!": ZDF ответил немцам "шифровкой"
03 сентября 2020, 16:10 • 57 • Политика
Издание ZDF ответило немцам "шифровкой". "Путин, помоги", - глумливо использовали журналисты лозунги прошедших на выходных в Берлине митингов.
В частности, в материале говорится о так называемых "немецких поклонниках" президента России Владимира Путина. Журналисты иронично отметили, что лучшей помощью Путина якобы был ответ на вопрос о том, "кто отравил Навального".
При этом вся история "случайно" переходит в обвинения в адрес России в отравлении блогера ядом "Новичок", которое якобы имело место.
Журналист Станислав Натанзон отметил, что "немецкий государственный (общественный) ZDF палится как-то очень отчаянно".
"Немецкому правительству, судя по статье, очень не понравилось, что митингующие на выходных в Берлине люди призывали российского президента им помочь. После чего последовала история с "Новичком". Посмотрите, мол, у кого помощи просите", - подметил журналист.
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