|
"Путин, помоги!": Лукашенко дал тонкий намёк на истинную цель провокаторов в Белоруссии
15 августа 2020, 18:20 • 225 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал тонкий намёк на истинную цель провокаторов в Минске и обратился к своему российскому коллеге: "Путин, помоги!"
Белорусский лидер в субботу заявил о необходимости обсудить ситуацию с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, речь идёт уже не о мирных акциях, а о цветной революции, организуемой по "известным методичкам".
Лукашенко добавил, что многие протестующие просто не понимают сути происходящего. Не видят профессиональной руки, которая организует протесты с помощью фейков, передаёт БелТА.
В частности, в белорусском медиапространстве уже появилась информация о том, что у Лукашенко есть дом в Москве. Сам же президент утверждает, что у него нет собственности даже в Белоруссии. Политик живёт в государственной резиденции, которая по факту ему не принадлежит. Лукашенко добавил, что, если кто-то найдёт у него дом, он готов его подарить. Ещё один фейк - бегство президента из страны. Об этом сообщили некоторые Telegram-каналы несколько дней назад, однако информация не подтвердилась.
225
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
12 августа 2020, 16:05
|
14 августа 2020, 19:25
|
09 августа 2020, 05:35
|
09 августа 2020, 15:40
|
12 августа 2020, 00:30
|
12 августа 2020, 00:30
|
11 августа 2020, 02:30