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"Путин, помоги!": Лукашенко дал тонкий намёк на истинную цель провокаторов в Белоруссии

15 августа 2020, 18:20  •  225 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал тонкий намёк на истинную цель провокаторов в Минске и обратился к своему российскому коллеге: "Путин, помоги!"
Белорусский лидер в субботу заявил о необходимости обсудить ситуацию с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, речь идёт уже не о мирных акциях, а о цветной революции, организуемой по "известным методичкам".
"Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси. Защита Беларуси - это не меньше, чем защита Союзного государства", - пояснил глава государства.
Лукашенко добавил, что многие протестующие просто не понимают сути происходящего. Не видят профессиональной руки, которая организует протесты с помощью фейков, передаёт БелТА.
В частности, в белорусском медиапространстве уже появилась информация о том, что у Лукашенко есть дом в Москве. Сам же президент утверждает, что у него нет собственности даже в Белоруссии. Политик живёт в государственной резиденции, которая по факту ему не принадлежит. Лукашенко добавил, что, если кто-то найдёт у него дом, он готов его подарить. Ещё один фейк - бегство президента из страны. Об этом сообщили некоторые Telegram-каналы несколько дней назад, однако информация не подтвердилась.

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