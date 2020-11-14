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"Путин пользуется популярностью, но…": Санду призналась, что не понимает народа Молдавии

14 ноября 2020, 09:55  •  71 • Политика
Кандидат в президенты Молдавии Майя Санду призналась, что не понимает народа своей страны. Это проявляется даже в отношении к российскому президенту. "Путин пользуется популярностью, но…" - произнесла она.
Санду незадолго до второго тура президентских выборов, назначенного на 15 ноября, дала интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Он по привычке стал задавать провокационные вопросы, стремясь придать беседе антироссийскую риторику.
Гордон напомнил, что на Украине отключены российские каналы, и поделился фантазиями о том, как "Россия промывает головы русскоязычным людям во всём мире". Сразу же журналист спросил, пользуется ли в Молдавии популярностью Владимир Путин.
"Да, он пользуется популярностью, но здесь есть интересные вещи", - произнесла Майя Санду.
Она сослалась на проведённый среди граждан Молдавии опрос, который показал, что одни и те же люди говорят о симпатии к президенту России и одновременно выступают за европейскую интеграцию. Это вызывает у Санду непонимание.
"То есть у нас такие вещи в опросах, которые очень сложно понимать, но это реальность", - призналась она.
По словам Санду, в случае победы она намерена встречаться и с Путиным, и Зеленским, и с президентом Румынии, и вообще со всеми, кто может помочь в решении проблем Молдавии. Она не упустила возможности уличить нынешнего президента страны Игоря Додона в корысти на примере открытия экспорта "только для своих компаний".
Ранее Царьград рассказывал о любопытной детали из биографии Санду. В официальных документах сказано, что в 2009 году она училась в Гарварде, однако в годовом отчёте "Фонда Сороса - Молдова" за тот же год говорится, что эта женщина входила в совет национального отделения данной организации.

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