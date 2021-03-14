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"Путин получил жёсткое предупреждение": Профессор Соловей в очередной раз порадовал украинцев

14 марта 2021, 22:45  •  94 • Политика
Профессор Валерий Соловей в очередной раз порадовал украинцев, сделав громкое заявление. Он сказал, что обострение в Донбассе хоть и началось, но, мол, новой большой войны не будет. Потому что "Путин получил жёсткое предупреждение". Подобные заявления профессора не редкость. И ко всем своим сенсациям Соловей неизменно добавляет нечто в стиле хайли-лайкли.
В социальных сетях и медиа тиражируют нарезку высказываний профессора Валерия Соловья с очередным прогнозом. Особенно высказывания Соловья понравились украинской стороне, и в их трактовке они звучат как "армия РФ не рыпнется, так как боится новую армию ВСУ". Кроме того, цитата обрезана до "Путин получил самое жёсткое предупреждение от Госдепа".
Беседа, которая так понравилась украинцам, доступа на YouTube-канале Марка Фейгина. Спрашивал адвокат о вероятности обострения в Донбассе. Надо сказать, что украинские порталы облегчили сказанное, упростив до предела. Но Соловей, действительно, сделал вид, что получил информацию из Кремля. И выглядело его заявление в этой связи так:
"Обострение уже началось, вы это видели, - сказал Соловей. - Обострение идёт риторическое, это обмен угрозами. Кроме публичного обмена угрозами, есть и непубличный. Думаю, что Путин надеется, что угрозами ему удастся заставить Зеленского покаяться. Он надеется на это, но я думаю, этого не будет. И я очень сомневаюсь, что возможна полноценная война - возобновление военных действий по образцу лета и осени 2014 года. И дело не только в том, что России сейчас противостоит другая украинская армия. Дело не только в реакции НАТО. Дело в том, что Кремль получил предостережения от новой американской администрации. Я не буду их дословно воспроизводить, мне передали. Но я могу сказать, что это было очень жёсткое предостережение. Ни один американский президент - ни Обама, ни Трамп так ещё не говорили. Таким языком".
После профессор Соловей перешёл к описанию "психологического портрета" Путина, сделав ещё несколько ярких выводов. А затем добавил излюбленную пометку касаемо своих прогнозов. Сказал: "Скорее всего так и будет". Тут же хочется добавить: а может быть, и не будет. В этом вся суть прогнозов подобного толка.

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