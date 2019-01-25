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"Путин получает Украину": Американский политолог предсказал Киеву "страшные перспективы"
25 января 2019, 13:54 • 412 • Политика
Американский политолог, специализирующийся на внешней политике США Ян Бреммер у себя в Twitter предсказал Киеву, как выразилась журналист Юлия Витязева, "страшные перспективы" на ближайшее будущее. "Путин получает Украину", - уверяет американский эксперт, полагая, что "всё уже решено".
Попытка госпереворота в Венесуэле дала повод для американского политолога, специализирующегося на внешней политике США, Яна Бреммера (Ian Bremmer) увязать ситуацию с событиями в Незалежной.
Эксперт предсказал Киеву, как выразилась журналист Юлия Витязева, "страшные перспективы" на ближайшее будущее.
"Путин получает Украину", - уверяет американский эксперт, полагая, что Трамп в этом случае "получает Венесуэлу", и уверяя, что "всё уже решено".
У себя на странице в Twitter Юлия Витязева иронично прокомментировала "американские сплетни о том, что Путин отдал Трампу Венесуэлу в обмен на Сирию".
"Только украинцам не говорите, - посоветовала журналист. - Но американский политолог, специализирующийся на внешней политике США, предрекает им страшные перспективы".
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