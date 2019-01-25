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"Путин получает Украину": Американский политолог предсказал Киеву "страшные перспективы"

25 января 2019, 13:54  •  412 • Политика
Американский политолог, специализирующийся на внешней политике США Ян Бреммер у себя в Twitter предсказал Киеву, как выразилась журналист Юлия Витязева, "страшные перспективы" на ближайшее будущее. "Путин получает Украину", - уверяет американский эксперт, полагая, что "всё уже решено".
Попытка госпереворота в Венесуэле дала повод для американского политолога, специализирующегося на внешней политике США, Яна Бреммера (Ian Bremmer) увязать ситуацию с событиями в Незалежной.
Эксперт предсказал Киеву, как выразилась журналист Юлия Витязева, "страшные перспективы" на ближайшее будущее.
"Путин получает Украину", - уверяет американский эксперт, полагая, что Трамп в этом случае "получает Венесуэлу", и уверяя, что "всё уже решено".
У себя на странице в Twitter Юлия Витязева иронично прокомментировала "американские сплетни о том, что Путин отдал Трампу Венесуэлу в обмен на Сирию".
"Только украинцам не говорите, - посоветовала журналист. - Но американский политолог, специализирующийся на внешней политике США, предрекает им страшные перспективы".
Только украинцам не говорите, но американский политолог, специализирующийся на внешней политике США, предрекает им страшные перспективы
Зы. Буквально час назад читала американские сплетни о том, что Путин отдал Трампу Венесуэлу в обмен на Сирию pic.twitter.com/yYawUICDUO
— Юлия Витязева (@Vityzeva) 24 января 2019 г.

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