"Путин получает Украину": Американский политолог предсказал Киеву "страшные перспективы"

Американский политолог, специализирующийся на внешней политике США Ян Бреммер у себя в Twitter предсказал Киеву, как выразилась журналист Юлия Витязева, "страшные перспективы" на ближайшее будущее. "Путин получает Украину", - уверяет американский эксперт, полагая, что "всё уже решено".

Попытка госпереворота в Венесуэле дала повод для американского политолога, специализирующегося на внешней политике США, Яна Бреммера (Ian Bremmer) увязать ситуацию с событиями в Незалежной.

Эксперт предсказал Киеву, как выразилась журналист Юлия Витязева, "страшные перспективы" на ближайшее будущее.

"Путин получает Украину", - уверяет американский эксперт, полагая, что Трамп в этом случае "получает Венесуэлу", и уверяя, что "всё уже решено".

У себя на странице в Twitter Юлия Витязева иронично прокомментировала "американские сплетни о том, что Путин отдал Трампу Венесуэлу в обмен на Сирию".

"Только украинцам не говорите, - посоветовала журналист. - Но американский политолог, специализирующийся на внешней политике США, предрекает им страшные перспективы".