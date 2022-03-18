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"Путин победит, нет смысла ныть": Реальный прогноз от полковника из Швейцарии

18 марта 2022, 16:30  •  177 • В мире
Полковник швейцарской армии Жак Бо оценил события, сейчас происходящие на Украине, и обосновал, что привело к такой ситуации.
Европейские эксперты и политики, которые пытаются санкциями наказать Россию за спецоперацию на Украине, ошибаются в главном. Об этом в своём анализе заявил полковник швейцарской армии Жак Бо.
Он проанализировал события, которые привели к нынешней спецоперации России, и сделал заключение: у России не было иного выбора.
"Нет смысла ныть после, надо было действовать заранее, а ни Эммануэль Макрон (как гарант и как член Совета Безопасности ООН), ни Олаф Шольц, ни Владимир Зеленский не выполнили своих обязательств", - пояснил он.
Ситуация с Донбассом развивается последние восемь лет. Украинская сторона изначально стала навязывать свои установки этим регионам. Всё началось даже не с политики, а с языкового ценза, затем в Киеве произошёл госпереворот. Регионы, которые определили для себя жизнь автономно, стали объектами для нападок со стороны киевского режима.
Важно понимать, подчеркнул в своей оценке Жак Бо, что для Украины стало нормой не исполнять Минские соглашениях, где она была стороной-подписантом.
На фоне происходящего в политике Незалежной активно развивались военизированные формирования. Туда отбирались жестокие, порой фанатично жестокие люди.
"Уже работая над подобными проектами в рамках ООН, я получил предложение от НАТО принять участие в программе по восстановлению имиджа украинских вооруженных сил. Но это долгосрочный процесс, а украинцы хотят действовать быстро. Чтобы компенсировать эмиграцию молодёжи в Европу, украинское правительство прибегло к услугам военизированных формирований. В основном они состоят из иностранных наёмников, часто крайне правых боевиков", - объяснил Бо.
Полковник указал, что в украинской военной системе военизированные формирования являются частью вооружённых сил, но не украинской армии. Такие формирования прекрасно подходят для городских боёв и контроля над русскоязычным населением в крупных городах.
На протяжении восьми лет, пока развивались эти события, Запад будто не замечал проблем - игнорирования Киевом договорённостей, роста боевых и выходящих из-под контроля формирований, атак на русскоязычных граждан.
Толчком для дальнейшей эскалации становятся не только заявления Киева о будущем в НАТО, но и непрозрачные намёки на возврат Крыма, а также наращивание военной силы на юге Украины.
Это длилось не один день, пояснил полковник. При этом Россию ставят перед сложным выбором - оказать Донбассу военную помощь и создать международную проблему или стоять в стороне и смотреть, как русскоязычных донбассовцев уничтожают.
"У Владимира Путина нет особого выбора: он знает, что ему придётся вмешаться. Независимо от того, ограничится ли вмешательство Донбассом или пойдёт дальше, чтобы оказать давление на Запад по вопросу статуса Украины, цена, которую придётся заплатить, будет одинаковой", - указал европейский полковник.
Объявленная спецоперация по денацификации и демилитаризации на Украине стала следствием того, что изначально развязал Киев и чему потакали его союзники.
При этом идея о том, что Россия пытается захватить Киев, столицу, типично западная. Русские придерживаются подхода: война - это продолжение политики. Поэтому можно плавно переходить от одного к другому, создавая давление на соперника. Русское наступление за 6 дней было - с оперативной точки зрения - примером этого.
"Цель демилитаризации была достигнута путём окружения украинской армии в "котле" между Славянском, Краматорском и Северодонецком. Российские силы медленно затягивают петлю, но они не испытывают давления времени. Республики Донбасса "освободили" свои территории и город Мариуполь. Наконец, Владимир Путин, скорее всего, достигнет своих целей в отношении Украины", - полагает Бо.

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