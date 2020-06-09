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"Путин по сравнению с США - майская роза": Попрекнувшую Россию помощницу Обамы осадили американцы

09 июня 2020, 16:00  •  66 • Политика
Саманта Пауэр, соратница бывшего американского президента Барака Обамы, вновь напомнила о себе. Политик попыталась попрекнуть Россию, которая, по её мнению, не имеет права давать Америке советы относительно прав человека. Однако её сразу осадили сами американцы: "Путин по сравнению с США - майская роза".
"Когда я сравниваю ваш послужной список потрошения маленьких и беззащитных стран с внешней политикой Путина, он выглядит пахнущей розой", - так прокомментировал один из пользователей "Твиттера" недавний возмущённый пост бывшего постпреда США в ООН Саманты Пауэр. В нём политик решила поучить Москву за советы по соблюдению прав человека.
"Всё вверх дном: Трамп считает, что его могут воспринимать всерьёз, когда он говорит о "расе и единстве", а путинская Россия полагает, что может давать советы по правам человека", - написала Пауэр в соцсети. Политик имела в виду слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, призвавшей США соблюдать право на мирный протест при подавлении беспорядков и мародёрства.
Однако возмущённую Пауэр поспешили осадить свои же: американцы оставили под твитом целый ряд нелицеприятных комментариев, напоминая, мол, не США бы рот раскрывать.

Фото: скриншот twitter.com/SamanthaJPower
"На чём основывается авторитет правительства США в области прав человека?" - спрашивает один из комментаторов и тут же приводит публикацию 2013 года, в которой США называют "самой большой мировой угрозой".
А другой комментатор признаётся: "Когда я сравниваю ваш послужной список потрошения маленьких и беззащитных стран с внешней политикой Путина, он выглядит пахнущей розой".
"Самое худшее в том, что русские правы", - констатирует третий. А следующий комментарий гласит: "С такими видео, которые Россия получила на этой неделе, вам будет сложно изображать святош". Автор, очевидно, имеет в виду съёмки разгонов протестующих в США полицией с применением насилия, которые наводнили все мировые телеканалы.
"Россия говорит - уважайте протесты, иначе можете выпасть из окна", - так перевели Саманте Пауэр смысл российского заявления.

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