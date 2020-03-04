|
"Путин переиграл Эрдогана и будет смеяться последним": Норвежские СМИ о ситуации в Идлибе
04 марта 2020, 09:35 • 135 • Политика
Идлиб, Турция и Россия - последним смеётся Путин, пишет норвежское издание Resett. "Путин переиграл Эрдогана всеми возможными способами - и поэтому смеётся последним", - говорится в материале.
Президент России Владимир Путин переиграл главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана всеми возможными способами, и поэтому в ситуации с Идлибом российский лидер будет смеяться последним. Об этом пишет научный сотрудник Центра международного и стратегического анализа Хенрик Вереншёльд на страницах норвежского издания Resett.
Аналитик указывает, что в современной войне невозможно победить без превосходства в воздухе. А воздушное пространство над Идлибом контролирует Сирия и её союзники - Россия и Иран. В частности, небо под контролем держат пресловутые системы ПВО С-400. Поэтому любая попытка турецких самолётов прорваться в небо над Идлибом, скорее всего, закончится уничтожением этих самолётов и гибелью пилотов.
При этом международное право в данном случае будет на стороне Сирии, так как страна официально закрыла воздушное пространство, а значит, имеет полное право сбивать любые самолёты, оказавшиеся в нём без разрешения, пишет эксперт.
В отчаянной попытке хоть как-то изменить ситуацию Турция пыталась обратиться к США и НАТО. Однако все запросы Анкары там были встречены молчанием, так как ранее Турция успела хорошенько рассориться со своими западными партнёрами.
Кроме того, отмечает аналитик, Турция не может себе позволить серьёзный конфликт с Россией, так как зависит от российских поставок энергоносителей. Таким образом, Эрдогану ничего больше не остаётся, кроме как метаться в бессильной злобе.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
135
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
03 марта 2020, 07:35
|
02 марта 2020, 06:39
|
28 февраля 2020, 03:54
|
29 февраля 2020, 12:24
|
01 марта 2020, 14:24
|
01 марта 2020, 11:58
|
29 февраля 2020, 02:39