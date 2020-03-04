"Путин переиграл Эрдогана и будет смеяться последним": Норвежские СМИ о ситуации в Идлибе

Президент России Владимир Путин переиграл главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана всеми возможными способами, и поэтому в ситуации с Идлибом российский лидер будет смеяться последним. Об этом пишет научный сотрудник Центра международного и стратегического анализа Хенрик Вереншёльд на страницах норвежского издания Resett.

Аналитик указывает, что в современной войне невозможно победить без превосходства в воздухе. А воздушное пространство над Идлибом контролирует Сирия и её союзники - Россия и Иран. В частности, небо под контролем держат пресловутые системы ПВО С-400. Поэтому любая попытка турецких самолётов прорваться в небо над Идлибом, скорее всего, закончится уничтожением этих самолётов и гибелью пилотов.

При этом международное право в данном случае будет на стороне Сирии, так как страна официально закрыла воздушное пространство, а значит, имеет полное право сбивать любые самолёты, оказавшиеся в нём без разрешения, пишет эксперт.

В отчаянной попытке хоть как-то изменить ситуацию Турция пыталась обратиться к США и НАТО. Однако все запросы Анкары там были встречены молчанием, так как ранее Турция успела хорошенько рассориться со своими западными партнёрами.

Кроме того, отмечает аналитик, Турция не может себе позволить серьёзный конфликт с Россией, так как зависит от российских поставок энергоносителей. Таким образом, Эрдогану ничего больше не остаётся, кроме как метаться в бессильной злобе.