"Путин, отпусти!" Чубайс попросился на пенсию - The Bell

Ранее ИА РБК со ссылкой сразу на два неназванных источника сообщило о том, что глава "Роснано" Анатолий Чубайс якобы может уйти с поста, поскольку ему предложили "заняться Арктикой".

Сам чиновник отшутился у себя на странице в соцсети Facebook, заявив, что любит Русский Север и гонки по тундре, но это "не повод назначать меня начальником Арктики".

Интернет-издание The Bell со ссылкой на свой источник из бизнес-среды сообщило о том, что глава Роснано вообще якобы попросил президента Владимира Путина отпустить его на пенсию. При этом утверждается, что просьба, мол, была личная.