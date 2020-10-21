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"Путин, отпусти!" Чубайс попросился на пенсию - The Bell
21 октября 2020, 17:25 • 139 • Политика
The Bell со ссылкой на свой источник из бизнес-среды сообщило о том, что глава "Роснано" Анатолий Чубайс якобы попросил президента Владимира Путина отпустить его на пенсию.
Ранее ИА РБК со ссылкой сразу на два неназванных источника сообщило о том, что глава "Роснано" Анатолий Чубайс якобы может уйти с поста, поскольку ему предложили "заняться Арктикой".
Сам чиновник отшутился у себя на странице в соцсети Facebook, заявив, что любит Русский Север и гонки по тундре, но это "не повод назначать меня начальником Арктики".
Интернет-издание The Bell со ссылкой на свой источник из бизнес-среды сообщило о том, что глава Роснано вообще якобы попросил президента Владимира Путина отпустить его на пенсию. При этом утверждается, что просьба, мол, была личная.
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