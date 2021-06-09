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"Путин откровенно глумился": Речь президента России перевели для Украины

09 июня 2021, 13:55  •  284 • Политика
Анатолий Шарий перевёл для Украины речь президента России. А если быть совсем точными, заявление Владимира Путина о транзите газа. "Путин откровенно глумился", - уверен Шарий.
В своём обзоре выступления президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) блогер Анатолий Шарий, оппонирующий властям Украины, обратил внимание на серию вопросов и ответов. В том числе, отвечая на вопросы, Путин говорил о транзите газа и "Северном потоке - 2".
Шарий перевёл сказанное для Украины, подчеркнув:
"Путин откровенно глумился. Некоторые фразы, которые он говорил, были чётко выдержанны, и посыл их был очень ясен. Больно. Больно..."
Далее Шарий привёл следующую фразу президента России о газовом пути:
"Он короче и дешевле. Первое. Второе - здесь нет никаких страновых политических рисков. И не нужно платить деньги за транзит".
Анатолий Шарий считает, что "про транзит - это было больно".
"Путин говорит вроде вскользь - "не нужно платить за транзит". Но мы же понимаем, к кому обращаются. За транзит. Мы же прекрасно понимаем, по кому этот удар. Это натуральное глумление", - сказал Шарий.
Путин, напомним, ранее сообщил и о том, что газ европейские потребители в конечном счёте будут получать дешевле, избавившись от транзита. А транзит, как известно, это заработок Украины, которого в скором времени не будет.

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