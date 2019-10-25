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"Путин! Отдал! Мои! Деньги! Ненавижу!" Почему долги Африки не отдали пенсионерам - эксперт о большом обмане в Сети

25 октября 2019, 18:09  •  123 • Политика
Почему долги Африки не отдали пенсионерам в России? Эксперт подробно рассказал о большом обмане в Сети, где раскачивавшие тему кричали: "Путин! Отдал! Мои! Деньги! Ненавижу!"
Россия списала странам Африки долгов на $20 миллиардов. Эта новость, озвученная ранее президентом России Владимиром Путиным на полях саммита "Россия - Африка", стала главной темой для обсуждений в Сети. В тоне "своим регионам не помогаем, зато каким-то африканцам помогаем" или, например, "а могли бы пенсионерам раздать". Подобные популистские заявления лишены смысла сразу по нескольким причинам. Во-первых, речь не идёт об одномоментном списании долга. Во-вторых, списание долгов в том числе происходило в счёт русско-африканских проектов - тех, что теперь мы будем осуществлять в странах Африки. Но эти "мелочи" желающих разогнать тему в Сети не интересовали.
В том числе в проблеме разбирались журналисты News-front. Они объясняют ещё проще. Отдать те самые $20 миллиардов пенсионерам не могли хотя потому, что "этих денег не существует". Средства были вложены в Африку ещё в советское время - во времена Никиты Хрущёва. Как под экономические проекты, так и под политические гарантии. В колонке для издания Александр Роджерс пишет:
"У этого идиота была идея фикс, что дружбу можно купить. И он щедро разбрасывался народными деньгами по всей планете - начиная с Латинской Америки и заканчивая Ближним Востоком и странами Африки".
Получить деньги назад было невозможно, говорит эксперт. В результате президент Владимир Путин, понимая это, сделал жест, который африканские партнёры в любом случае будут помнить. И станут проявлять лояльность.
"Однако я уверен, что тем, кто писал комменты про "могли пенсионерам раздать", объяснять что-то бесполезно, потому что уже на словах "двадцать миллиардов долларов" у них в глазах потемнело, мозг окончательно отключился, - добавляет Роджерс, формулируя формулу, которая помутила рассудок "писателей". - Путин! Отдал! Мои! Деньги! Ненавижу!"
А на деле же получилось, что отдал не Путин, и не деньги, да и вообще не отдавал, добавляет автор.
Кстати, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также пояснял, решение о списании долгов открыло путь для работы своих компаний на континенте. И это "абсолютно взаимовыгодный, предметный, прагматичный подход к ведению торгово-экономических связей".

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