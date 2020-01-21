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"Путин, остановись!!!": Соцсети о "правительствопаде" в Узбекистане
21 января 2020, 11:39 • 119 • Политика
Правительство Узбекистана ушло в отставку. "Путин, остановись!!! Путина уже не остановить!" - шутят в соцсетях, вспоминая отставки в России и на Украине.
В Узбекистане правительство сложило свои полномочия перед новым составом нижней палаты парламента, сообщает пресс-служба представительного органа. Ранее в отставку ушло правительство России, а также попросил отставки премьер-министр Украины. Пользователи соцсетей увидели в этом "руку" президента России.
Напомним, что отставка правительства в Узбекистане связана с особенностями политической системы. Члены кабинета министров сложили полномочия в соответствии со статьей 98 Конституции в связи с избранием нового состава нижней палаты парламента. При этом правительство продолжает работу до формирования нового состава кабинета министров в соответствии с решением президента Узбекистана.
Фото: скриншот Twitter/@atikazavr
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