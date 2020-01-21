"Путин, остановись!!!": Соцсети о "правительствопаде" в Узбекистане

В Узбекистане правительство сложило свои полномочия перед новым составом нижней палаты парламента, сообщает пресс-служба представительного органа. Ранее в отставку ушло правительство России, а также попросил отставки премьер-министр Украины. Пользователи соцсетей увидели в этом "руку" президента России.

"Правительство Узбекистана ушло в отставку. Путин, остановись!!!" - шутит в Twitter @atikazavr. "Путина уже не остановить!" - считает @priborov. "Правительствопад на азиатщине обломков СССР", - комментирует @GeniraTilles. "У нас в СНГ и около #quitjobchallenge. Напоминаю, мы следующие))) 24 число, ох, 24-е) РФ, Украина, Узбекистан, остальные в очередь", - смеётся @Chorichor.

Напомним, что отставка правительства в Узбекистане связана с особенностями политической системы. Члены кабинета министров сложили полномочия в соответствии со статьей 98 Конституции в связи с избранием нового состава нижней палаты парламента. При этом правительство продолжает работу до формирования нового состава кабинета министров в соответствии с решением президента Узбекистана.

Фото: скриншот Twitter/@atikazavr