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"Путин, останови это!": Турецкий журналист провокационно потребовал от Анкары угрожать России

31 декабря 2019, 11:54  •  136 • Политика
В турецком издании Karar вышла провокационная статья под названием "Новогодний подарок от нашего друга Путина - беженцы". Автор публикации Мехмет Оджактан резко раскритиковал действия турецких властей, которые не решают проблемы внешней политики, а изолируются от мирового сообщества, а также не удержался от колкостей в адрес России. В частности, неуважительно обращаясь к Президенту РФ Владимиру Путину, журналист позволил себе обвинить его в том, что действия России якобы не соответствуют ранее заключённым с Анкарой договорам.
Турецкий журналист Мехмет Оджактан в своей публикации в газете Karar обрушился с критикой на Россию и лично на президента нашей страны Владимира Путина. По мнению автора, якобы с нашей стороны мы не выполняем условий мирного урегулирования по Идлибу. После хамских выпадов он отметил, что Анкара должна грозить не Европе, а России потоками беженцев.
По мнению Оджактана, Турция должна не сыпать угрозами в адрес ЕС или США, изолируясь от мирового сообщества, а обратиться к Путину и потребовать от него остановить "эту резню". Примечательно, что в такой трактовке его слова буквально повторяют слова американского лидера Дональда Трампа, который на днях заявил, что власти Сирии, Ирана и России должны "остановить резню" в провинции Идлиб.
После чего турецкий журналист также отметил, что Анкара должна пригрозить отправить сирийских беженцев в РФ.
Впрочем, сетует публицист, сейчас дипломатические усилия турецких властей неутешительны. Едкая критика в публикации прослеживается и в адрес турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
Оджактан полагает, что Турция из-за своей политики теряет друзей.
"Вызов стал стратегией во внешней политике, и это, к сожалению, обрекает Турцию на одиночество как в региональном, так и в глобальном масштабе. Даже люди, не обладающие никакими знаниями в области дипломатии, осознают тот факт, что основная цель внешней политики не причинить вред государству и народу, решать существующие проблемы с помощью дипломатического мастерства", - резюмировал он, передаёт ИноСМИ.

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