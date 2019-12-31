"Путин, останови это!": Турецкий журналист провокационно потребовал от Анкары угрожать России

Турецкий журналист Мехмет Оджактан в своей публикации в газете Karar обрушился с критикой на Россию и лично на президента нашей страны Владимира Путина. По мнению автора, якобы с нашей стороны мы не выполняем условий мирного урегулирования по Идлибу. После хамских выпадов он отметил, что Анкара должна грозить не Европе, а России потоками беженцев.

По мнению Оджактана, Турция должна не сыпать угрозами в адрес ЕС или США, изолируясь от мирового сообщества, а обратиться к Путину и потребовать от него остановить "эту резню". Примечательно, что в такой трактовке его слова буквально повторяют слова американского лидера Дональда Трампа, который на днях заявил, что власти Сирии, Ирана и России должны "остановить резню" в провинции Идлиб.

После чего турецкий журналист также отметил, что Анкара должна пригрозить отправить сирийских беженцев в РФ.

Впрочем, сетует публицист, сейчас дипломатические усилия турецких властей неутешительны. Едкая критика в публикации прослеживается и в адрес турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

Оджактан полагает, что Турция из-за своей политики теряет друзей.