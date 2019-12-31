|
"Путин, останови это!": Турецкий журналист провокационно потребовал от Анкары угрожать России
31 декабря 2019, 11:54 • 136 • Политика
В турецком издании Karar вышла провокационная статья под названием "Новогодний подарок от нашего друга Путина - беженцы". Автор публикации Мехмет Оджактан резко раскритиковал действия турецких властей, которые не решают проблемы внешней политики, а изолируются от мирового сообщества, а также не удержался от колкостей в адрес России. В частности, неуважительно обращаясь к Президенту РФ Владимиру Путину, журналист позволил себе обвинить его в том, что действия России якобы не соответствуют ранее заключённым с Анкарой договорам.
Турецкий журналист Мехмет Оджактан в своей публикации в газете Karar обрушился с критикой на Россию и лично на президента нашей страны Владимира Путина. По мнению автора, якобы с нашей стороны мы не выполняем условий мирного урегулирования по Идлибу. После хамских выпадов он отметил, что Анкара должна грозить не Европе, а России потоками беженцев.
По мнению Оджактана, Турция должна не сыпать угрозами в адрес ЕС или США, изолируясь от мирового сообщества, а обратиться к Путину и потребовать от него остановить "эту резню". Примечательно, что в такой трактовке его слова буквально повторяют слова американского лидера Дональда Трампа, который на днях заявил, что власти Сирии, Ирана и России должны "остановить резню" в провинции Идлиб.
После чего турецкий журналист также отметил, что Анкара должна пригрозить отправить сирийских беженцев в РФ.
Впрочем, сетует публицист, сейчас дипломатические усилия турецких властей неутешительны. Едкая критика в публикации прослеживается и в адрес турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
Оджактан полагает, что Турция из-за своей политики теряет друзей.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
136
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
30 декабря 2019, 22:54
|
27 декабря 2019, 03:54
|
27 декабря 2019, 07:09
|
26 декабря 2019, 14:54
|
25 декабря 2019, 22:39
|
26 декабря 2019, 10:12
|
26 декабря 2019, 18:09