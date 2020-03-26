"Путин опять всех переиграл": Михеев усмотрел намёк в обращении президента к нации

Накануне президент Владимир Путин обратился с посланием к нации. Он объявил следующую неделю выходной. Также вводят "каникулы" по потребительским и ипотечным кредитам, если месячный доход сократился более чем на 30%; шесть месяцев отсрочки на все налоги, кроме НДС, компаниям малого и среднего бизнеса; увеличение пособия по безработице до 12 130 рублей и др.

Кроме того, Путин сообщил о принятом решении перенести дату всенародного голосования по поправкам в Конституцию. 22 апреля будет обычным рабочим днём, а с датой голосования определятся позже, когда ситуация с пандемией коронавируса будет более-менее ясной и спокойной.

Путин опять всех переиграл, считает Сергей Михеев. В своём телеграм-канале политолог заявил, что в этом даже нет сомнения. Более того, даже "обнуление" после всего этого будет выглядеть по-другому.

Вопрос только в том, хватит ли на всё денег. Ясно, что налоги, о которых он сказал, что-то дадут. Но этого вряд ли будет достаточно,

- считает эксперт.

Ну а в остальном выступление президента стоит расценивать как однозначный успех, уверен Михеев: "Тут тебе и борьба с вирусом, и социальный характер государства, и даже немного справедливости".

К тому же в обращении главы государства скрыт "явный намёк": по словам Михеева, Путин дал понять, что "продолжение последует".