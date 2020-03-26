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"Путин опять всех переиграл": Михеев усмотрел намёк в обращении президента к нации

26 марта 2020, 18:35  •  62 • Политика
Политолог Сергей Михеев прокомментировал вчерашнее обращение российского президента к нации. По мнению Михеева, Путин не только опять всех переиграл, но и дал явный намёк на что-то ещё.
Накануне президент Владимир Путин обратился с посланием к нации. Он объявил следующую неделю выходной. Также вводят "каникулы" по потребительским и ипотечным кредитам, если месячный доход сократился более чем на 30%; шесть месяцев отсрочки на все налоги, кроме НДС, компаниям малого и среднего бизнеса; увеличение пособия по безработице до 12 130 рублей и др.
Кроме того, Путин сообщил о принятом решении перенести дату всенародного голосования по поправкам в Конституцию. 22 апреля будет обычным рабочим днём, а с датой голосования определятся позже, когда ситуация с пандемией коронавируса будет более-менее ясной и спокойной.
Путин опять всех переиграл, считает Сергей Михеев. В своём телеграм-канале политолог заявил, что в этом даже нет сомнения. Более того, даже "обнуление" после всего этого будет выглядеть по-другому.
Вопрос только в том, хватит ли на всё денег. Ясно, что налоги, о которых он сказал, что-то дадут. Но этого вряд ли будет достаточно,
- считает эксперт.
Ну а в остальном выступление президента стоит расценивать как однозначный успех, уверен Михеев: "Тут тебе и борьба с вирусом, и социальный характер государства, и даже немного справедливости".
К тому же в обращении главы государства скрыт "явный намёк": по словам Михеева, Путин дал понять, что "продолжение последует".
И это правильно, потому что новый проект всё более востребован в свете новых вызовов уже глобального кризиса.
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