На украинское телевидение дозвонился так называемый атэошник, который участвовал в жестокой войне против собственного народа, а теперь разочаровался и в Порошенко, и в Зеленском. "Путин оказался прав", - сказал военный, а гости в студии слушали его речь в гробовой тишине.

В эфир украинского телеканала "Наш" дозвонился так называемый "воин света" - боец ВСУ, атэошник, который заявил, что он вместе с другими участниками боевых действий не поддерживает украинскую власть - ни экс-президента Украины Петра Порошенко, ни нынешнего главу государства Владимира Зеленского. О разочаровании участника братоубийственной войны рассказывает блогер Тамир Шейх на канале на платформе "Дзен".

"Вы отняли у меня родину", - говорит дозвонившийся в эфир, подчёркивая, что с принятием закона, фактически запрещающего русский язык, он стал человеком второго сорта. Дело в том, что говорил звонивший не на мове. И, более того, подчеркнул, что и большинство других атэошников русскоязычные, чтобы ни говорили и Порошенко, и Зеленский.

Высказался участник боевых действий и об откровенном обмане украинских властей. Как оказалось, военным, согласившимся идти против собственного народа на юго-востоке Украины, обещали землю. Однако "власть украинская всех кинула", но "продолжила пиариться". Студия с несколькими гостями слушала военного в гробовой тишине:

"Путин оказался прав", - делает вывод Тамир Шейх, напоминая, как президент России Владимир Путин высказался об украинском законе, ущемляющем права русских на Украине. Об этом Царьград рассказывал ранее:

"Были великороссы, белороссы и малороссы. Потом под воздействием внешних факторов, а потом ещё и большевики внесли свою лепту, начали разделять единый русский народ. Думаю, я статью напишу отдельную аналитическую, и надеюсь, что и в России, и на Украине с ней ознакомятся. Я изложу своё отношение к этому делу. К сожалению, многие этим не интересуются. Люди живут в своём мире. А это важно для нас для всех, - сказал президент России в ходе прямой линии. - Я не считаю, что украинский народ является недружественным, ничего подобного. Мы единое целое. Но руководство Украины явно недружественное. Иначе трудно было бы объяснить проект закона, который внесён президентом в Раду, где русский народ объявляется некоренным на территории Украины. Это приведёт к тому, что часть людей могут уехать. Или вынуждены будут переписываться, чтобы не чувствовать себя людьми второго сорта. Это приведёт к сокращению общего числа русских. И это сопоставимо с применением оружия массового поражения. Это серьёзное дело".