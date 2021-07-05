Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Неожиданно: Зеленского призывают отказаться от названия страны Украиной
Украина решила расстреливать российские корабли в Керченском проливе
Русские показали превосходство над американцами в Сирии одним жестом - и попали ...
На Зеленском появилось ещё одно "пятно позора"
Главная / Политика

"Путин оказался прав": Злую правду на украинском ТВ слушали в гробовой тишине

05 июля 2021, 05:05  •  128 • Политика
На украинское телевидение дозвонился так называемый атэошник, который участвовал в жестокой войне против собственного народа, а теперь разочаровался и в Порошенко, и в Зеленском. "Путин оказался прав", - сказал военный, а гости в студии слушали его речь в гробовой тишине.
В эфир украинского телеканала "Наш" дозвонился так называемый "воин света" - боец ВСУ, атэошник, который заявил, что он вместе с другими участниками боевых действий не поддерживает украинскую власть - ни экс-президента Украины Петра Порошенко, ни нынешнего главу государства Владимира Зеленского. О разочаровании участника братоубийственной войны рассказывает блогер Тамир Шейх на канале на платформе "Дзен".
"Вы отняли у меня родину", - говорит дозвонившийся в эфир, подчёркивая, что с принятием закона, фактически запрещающего русский язык, он стал человеком второго сорта. Дело в том, что говорил звонивший не на мове. И, более того, подчеркнул, что и большинство других атэошников русскоязычные, чтобы ни говорили и Порошенко, и Зеленский.
Высказался участник боевых действий и об откровенном обмане украинских властей. Как оказалось, военным, согласившимся идти против собственного народа на юго-востоке Украины, обещали землю. Однако "власть украинская всех кинула", но "продолжила пиариться". Студия с несколькими гостями слушала военного в гробовой тишине:
"Путин оказался прав", - делает вывод Тамир Шейх, напоминая, как президент России Владимир Путин высказался об украинском законе, ущемляющем права русских на Украине. Об этом Царьград рассказывал ранее:
"Были великороссы, белороссы и малороссы. Потом под воздействием внешних факторов, а потом ещё и большевики внесли свою лепту, начали разделять единый русский народ. Думаю, я статью напишу отдельную аналитическую, и надеюсь, что и в России, и на Украине с ней ознакомятся. Я изложу своё отношение к этому делу. К сожалению, многие этим не интересуются. Люди живут в своём мире. А это важно для нас для всех, - сказал президент России в ходе прямой линии. - Я не считаю, что украинский народ является недружественным, ничего подобного. Мы единое целое. Но руководство Украины явно недружественное. Иначе трудно было бы объяснить проект закона, который внесён президентом в Раду, где русский народ объявляется некоренным на территории Украины. Это приведёт к тому, что часть людей могут уехать. Или вынуждены будут переписываться, чтобы не чувствовать себя людьми второго сорта. Это приведёт к сокращению общего числа русских. И это сопоставимо с применением оружия массового поражения. Это серьёзное дело".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






128
Источник
Похожие новости
04 июля 2021, 18:05
Американец опубликовал видео с разоблачением русских в Чёрном море. И тут же был опровергнут
04 июля 2021, 18:05
Стало известно, о чём Зеленский говорил с вице-адмиралом США на корабле-агрессоре
04 июля 2021, 18:05
В Кремле назвали главное препятствие для встречи Путина с Зеленским
04 июля 2021, 19:55
США опустят спутники для слежки за русским гиперзвуком
04 июля 2021, 18:05
В Госдуме назвали безграмотным сравнение российской армии с «Запорожцем»
04 июля 2021, 23:35
Британцев пытались напугать войной с Россией: Они припомнили мигрантов и резиновый флот
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 июня 2021, 22:25
В "семье Ельцина" недовольны правдой Путина о передаче власти
29 июня 2021, 09:45
Путин и Си договорились о большем, чем военный союз
29 июня 2021, 01:30
"Все понимают, чем это закончится для Британии": В Крыму предупредили о провокациях на Sea Breeze-21
04 июля 2021, 00:40
Путин достучался до силовиков США: "Сигнал считан"
30 июня 2021, 07:45
"Мы нежизнеспособны": Украинцев предупредили о разделении страны
29 июня 2021, 16:10
Мария Захарова – обидевшим Лаврова: "Отсмеялись? А теперь посмеюсь я"
03 июля 2021, 07:15
На Зеленском появилось ещё одно "пятно позора"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.