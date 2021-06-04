"Путин очень крутой!": В Китае восхитились решением России по ДОНу

В Китае восхитились решением России по Договору по открытому небу. "Русские всё-таки могут. Путин очень крутой!" - пишут в Сети жители Поднебесной.

Напомним, что Совет Федерации России одобрил денонсацию Договора по открытому небу. Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что правительство России собирается издать закон о выходе из ДОНа, однако не уточнил, когда будет издан данный указ. Решение о денонсации было принято в ответ на нарушение договора Штатами.

Читатели китайской газеты "Гуаньча" поддержали решение русских и высмеяли новое руководство США.

"Русские всё-таки могут. Путин очень крутой!" - пишет Monkeyzew.

"Хаха, Байден сначала критиковал Трампа, а потом сделал как он. Но при этом союзники его приняли, удивительно", - пишет Neorick.

"Американцы вышли из диалога, как русские теперь могут позволить вам свободно ходить и смотреть, какие ракеты у них есть? Теперь, если США придут, русские по ним сразу ракетой выстрелят", - отмечает guan_302.