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"Путин обиделся": Британцы выдали неожиданную версию о перехвате Су-57 над Балтикой
18 мая 2019, 13:24 • 45 • Политика
В британских СМИ сообщили о том, что их ВВС дважды поднимались в воздух на перехват российских самолётов над Балтикой. Речь шла об Ил-22 и два Су-57. Сами британцы в Сети, кто обвинил Россию в агрессии, а кто выдал и вовсе неожиданную версию инцидентов, считая, что это "Путин обиделся".
Ранее Минобороны Великобритании, как отмечают местные СМИ, сообщило о том, что британские ВВС дважды на этой недели отправляли в небо над Балтикой "Тайфуны" на перехват российских самолётов. Речь шла об Ил-22 и два Су-57.
Но британских читателей, судя по сообщениям в Сети, немало позабавило то, что британские военные лётчики защищали не родное небо, а воздушное пространство Эстонии. Некоторые и вовсе предположили, что речь идёт о Норвегии.
"Возле воздушного пространства Великобритании"? Так не в этом то", - отметили одни.
"По-видимому, они были над побережьем Норвегии, на которое почти распространяется воздушное пространство Великобритании, отсюда и заголовок", - предположили другие.
Но нашлись и более неожиданные версии. Так, некоторые британцы предположили, что дело без "вмешательства" президента России Владимира Путина не обошлось.
"Путин играет в военные игры, - предположили одни. - Должно быть скучно".
"Путина обиделся, - пишут другие. - Ау, дело в том, что он усилил это, летая возле воздушного пространства в последние несколько месяцев".
Но некоторые обратили внимание на то, что один из "Тайфунов" был "опробован" американским лётчиков.
"Интересно, что 2-й "Тайфун" был опробован подполковником ВВС США".
Были и те, кто откровенно обратил внимание прессы на то, что речь идёт о международном пространстве.
"И что? Международное воздушное пространство!"
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