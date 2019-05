"Путин обиделся": Британцы выдали неожиданную версию о перехвате Су-57 над Балтикой

Ранее Минобороны Великобритании, как отмечают местные СМИ, сообщило о том, что британские ВВС дважды на этой недели отправляли в небо над Балтикой "Тайфуны" на перехват российских самолётов. Речь шла об Ил-22 и два Су-57.

Но британских читателей, судя по сообщениям в Сети, немало позабавило то, что британские военные лётчики защищали не родное небо, а воздушное пространство Эстонии. Некоторые и вовсе предположили, что речь идёт о Норвегии.

"Возле воздушного пространства Великобритании"? Так не в этом то", - отметили одни.

"По-видимому, они были над побережьем Норвегии, на которое почти распространяется воздушное пространство Великобритании, отсюда и заголовок", - предположили другие.

Но нашлись и более неожиданные версии. Так, некоторые британцы предположили, что дело без "вмешательства" президента России Владимира Путина не обошлось.

"Путин играет в военные игры, - предположили одни. - Должно быть скучно".

"Путина обиделся, - пишут другие. - Ау, дело в том, что он усилил это, летая возле воздушного пространства в последние несколько месяцев".

Но некоторые обратили внимание на то, что один из "Тайфунов" был "опробован" американским лётчиков.

"Интересно, что 2-й "Тайфун" был опробован подполковником ВВС США".

Были и те, кто откровенно обратил внимание прессы на то, что речь идёт о международном пространстве.

"И что? Международное воздушное пространство!"

@airlivenet Putin has his feelings hurt...aww- the thing is he has stepped this up, flying near airspaces, in the last few months. Sanctions