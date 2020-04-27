"Путин обещал, пусть вам лично и даёт": Главврача Коммунарки попытались подставить

Главврач Коммунарки Денис Проценко разом ответил на слухи, которые распространяются в интернет-пространстве. Например, о массовых увольнениях в больнице и отказе от выплат зарплат. На своей странице в Facebook Денис Проценко прокомментировал информацию, которая сегодня распространяется в соцсетях, о том, что якобы работникам Коммунарки не производятся положенные выплаты.

"Хотел бы разъяснить, что речь идёт о сотрудниках частной компании, с которой у больницы был заключён гражданско-правовой договор на выполнение работ в больнице", - написал Проценко.

Он уточнил, что эти люди не являлись сотрудниками ГКБ №40 (медицинского комплекса в Коммунарке), а работали на аутсорсинге. "Больница в установленный договором срок выполнила свои финансовые договорные обязательства перед компанией согласно заключённому контракту", - подчеркнул он.

Кроме того, главврач добавил, что в штате больницы сейчас работают 385 медицинских сестёр, все они оформлены как сотрудники больницы. "Никаких массовых увольнений нет! - подчеркнул он. - Помимо этого - 15 сотрудников младшего медицинского персонала. Ни один из них с момента начала работы Коммунарки не уволился. Прочий медперсонал - 137 человек. Всё это сотрудники, оформленные по трудовым договорам в ГКБ №40".

Он также отметил, что в больнице в достаточном количестве есть все необходимые средства защиты, а всем работающим там людям, в том числе и сотрудникам аутсорсинговой компании, которые находятся в шлюзе в переходе в палатный корпус, предоставлен свободный доступ к ним.

Остаётся лишь пояснить, откуда пошли слухи о подобных массовых увольнениях и проблемах со средствами защиты. Не обошлось без так называемого "Альянса врачей" Анастасии Васильевой. Именно на странице альянса в Сети публиковали некие анонимные сообщения о том, что сотрудников держат в "чёрном теле".

"В Коммунарке массово увольняется младший медперсонал. Они получили по 30 тыс и больше ничего, никаких надбавок. Средств защиты на них тоже не хватает. Компания Арни, которая их нанимала, сказала дословно: "Путин обещал, пусть вам лично и даёт", - писала Анастасия Васильева.

На поверку оказалось, что всё выглядит совершенно иначе.