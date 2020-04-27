Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Удар в спину от Европы. Меркель послала украинского премьера и срочно позвонила ...
Как воюют американцы на Донбассе – рассказывает солдат ВСУ
«На украинском народе лежит родовая карма Владимира Великого»: Печальное предска...
Польские СМИ: Почему русские всегда побеждают?
Главная / Политика

"Путин обещал, пусть вам лично и даёт": Главврача Коммунарки попытались подставить

27 апреля 2020, 21:10  •  28 • Политика
Откуда "растут ноги" у слухов о массовых увольнениях в Коммунарке без положенных "путинских выплат"? Как оказалось, и тут свою роль сыграли ребята из "Альянса врачей" Анастасии Васильевой - структуры, родной Алексею Навальному. Главврача Коммунарки просто попытались подставить, воспользовавшись темой пандемии. Васильева писала, что денег младшему медперсоналу не дали, заявив: "Путин обещал, пусть вам лично и даёт".
Главврач Коммунарки Денис Проценко разом ответил на слухи, которые распространяются в интернет-пространстве. Например, о массовых увольнениях в больнице и отказе от выплат зарплат. На своей странице в Facebook Денис Проценко прокомментировал информацию, которая сегодня распространяется в соцсетях, о том, что якобы работникам Коммунарки не производятся положенные выплаты.
"Хотел бы разъяснить, что речь идёт о сотрудниках частной компании, с которой у больницы был заключён гражданско-правовой договор на выполнение работ в больнице", - написал Проценко.
Он уточнил, что эти люди не являлись сотрудниками ГКБ №40 (медицинского комплекса в Коммунарке), а работали на аутсорсинге. "Больница в установленный договором срок выполнила свои финансовые договорные обязательства перед компанией согласно заключённому контракту", - подчеркнул он.
Кроме того, главврач добавил, что в штате больницы сейчас работают 385 медицинских сестёр, все они оформлены как сотрудники больницы. "Никаких массовых увольнений нет! - подчеркнул он. - Помимо этого - 15 сотрудников младшего медицинского персонала. Ни один из них с момента начала работы Коммунарки не уволился. Прочий медперсонал - 137 человек. Всё это сотрудники, оформленные по трудовым договорам в ГКБ №40".
Он также отметил, что в больнице в достаточном количестве есть все необходимые средства защиты, а всем работающим там людям, в том числе и сотрудникам аутсорсинговой компании, которые находятся в шлюзе в переходе в палатный корпус, предоставлен свободный доступ к ним.
Остаётся лишь пояснить, откуда пошли слухи о подобных массовых увольнениях и проблемах со средствами защиты. Не обошлось без так называемого "Альянса врачей" Анастасии Васильевой. Именно на странице альянса в Сети публиковали некие анонимные сообщения о том, что сотрудников держат в "чёрном теле".
"В Коммунарке массово увольняется младший медперсонал. Они получили по 30 тыс и больше ничего, никаких надбавок. Средств защиты на них тоже не хватает. Компания Арни, которая их нанимала, сказала дословно: "Путин обещал, пусть вам лично и даёт", - писала Анастасия Васильева.
На поверку оказалось, что всё выглядит совершенно иначе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



28
Источник
Похожие новости
27 апреля 2020, 16:10
"Лавров и Путин больше не хотят играть в эти его идиотские игры": Сатановский написал о беде Зеленского
27 апреля 2020, 02:10
"С утра общался с сотрудниками посольства": Депутат Госдумы прокомментировал "смерть" Ким Чен Ына
27 апреля 2020, 14:10
Трубоукладчик "Академик Черский" спасается от санкций США против "Северного потока - 2"
27 апреля 2020, 18:10
Путин оборвал министра на полуслове
27 апреля 2020, 10:10
"Полный саботаж": Киев отказался выполнять договорённости по Донбассу - Лавров
27 апреля 2020, 03:10
Ставки сделаны: Госдума спросит ЦБ о курсе рубля и доступных кредитах
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 апреля 2020, 06:10
"Жратвы осталось на два дня - это Москва. Собянин хочет так по всей России?": Делягин жёстко высказался о пропусках
26 апреля 2020, 17:10
Кто получил "чёткий запрет" просить Россию о помощи даже в пандемию? Сенатор назвал страны
26 апреля 2020, 07:53
Стало известно, чем занимается Ким Чен Ын, пока его «хоронят»
24 апреля 2020, 03:10
«Суки нерусские. Рада кишит коронавирусом» – депутат
22 апреля 2020, 14:10
Коронавирус был создан на территории США
21 апреля 2020, 09:10
Америка продемонстрировала силу, по-настоящему угрожающую России
26 апреля 2020, 07:39
Плохая новость для США: на каждом корабле РФ — «сюрприз» от Шойгу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.