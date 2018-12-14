"Путин обещал подумать": Жириновский и Зюганов попросили регулярных встреч с президентом

Зюганов и Жириновский напрашиваются на встречи с Путиным. Они настаивают на том, чтобы их контакты с главой государства стали регулярными. "Путин обещал подумать", - сообщил Песков.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский и глава КПРФ Геннадий Зюганов обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой возобновить с ними регулярные встречи.

Обращение было передано президенту России во время приема в честь 25-летия Конституции Российской Федерации в Кремле. Политики отметили, что в условиях "сложной обстановки" подобные встречи помогут "сплотиться и определить приоритеты в работе".

Владимир Путин позитивно отнесся к инициативе. Он пообещал дать соответствующее задание членам своей администрации. Это подтвердил и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, Путин обещал подумать над просьбой политиков.