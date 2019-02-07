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"Путин нуждается в помощи": ИноСМИ пришли в восторг от шабаша ведьм России
07 февраля 2019, 23:39 • 106 • В мире
В западных СМИ перепечатывают новость о прошедшем в Москве в начале недели слете ведьм. Шабаш русских ведьм и провидцев сформировал "круг власти", чтобы "мобилизовать свою сверхъестественную энергию". Как заявили организаторы этого "действа", они произносят свои заклинания на "благо России". "Путин нуждается в помощи", - зашлись от восторга западные журналисты.
В западных СМИ вызвал ажиотаж слет "русских ведьм и провидцев". На шабаше называющие себя ведьмами и провидцами люди якобы мобилизовали свою "сверхъестественную энергию" в поддержку президента Владимира Путина. Пользуясь для привлечения внимания именем главы государства, организаторы "магического шоу" сыграли на потеху западной прессы.
"Путин нуждается в помощи", - зашлись от восторга западные журналисты.
В действительности мероприятие представляло собой скорее костюмированную вечеринку, где произносились некие речи-"заклинания".
В иноСМИ, по всей видимости, решили воспользоваться "дремучестью" русских, не преминув указать, что заклинания произносятся на благо России и ее лидера. При этом авторы иронизируют насчет эффективности магии для решения проблем в стране.
При этом, констатирует Daily Mail, "оккультизм глубоко укоренился в русской истории, с практикой заклинаний и колдовства, восходящей к языческим временам, и его фольклором, содержащим различные примеры людей, которые обладали мистическими силами".
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