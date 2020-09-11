"Путин никогда ни за что не извинялся, а тут…": У Вучича попросили прощения за пост Захаровой

Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров принесли извинения главе Сербии Александру Вучичу за скандальный комментарий официальной представительницы МИД России Марии Захаровой. Об этом рассказал сам сербский лидер.

Речь идёт о комментарии Захаровой по поводу фотографии с переговоров в Белом доме, на которой президент Сербии сидит перед президентом США в неудобной позе. Представительница МИД России отметила, что снимок напоминает ей знаменитую сцену из фильма "Основной инстинкт".

Президент Путин передо мной никогда ни за что не извинялся, и Сергей Лавров тоже. А из-за этого это сделали оба, - рассказал Вучич.

Он добавил, что сам ни словом, ни жестом не намекал на необходимость извинений. Президент Сербии подчеркнул, что "неосмотрительный пост" Захаровой для него "проходной и неважный инцидент".

Напомним, что ранее Сербия заморозила совместные учения с Россией и Белоруссией. Военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко объяснил такое решение Сербии страхом прогневить НАТО и ЕС.