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"Путин никогда ни за что не извинялся, а тут…": У Вучича попросили прощения за пост Захаровой
11 сентября 2020, 06:35 • 99 • Политика
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что глава России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились перед ним за "неосмотрительный пост" Марии Захаровой. "Президент Путин передо мной никогда ни за что не извинялся, и Сергей Лавров тоже. А из-за этого это сделали оба", - рассказал сербский лидер.
Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров принесли извинения главе Сербии Александру Вучичу за скандальный комментарий официальной представительницы МИД России Марии Захаровой. Об этом рассказал сам сербский лидер.
Речь идёт о комментарии Захаровой по поводу фотографии с переговоров в Белом доме, на которой президент Сербии сидит перед президентом США в неудобной позе. Представительница МИД России отметила, что снимок напоминает ей знаменитую сцену из фильма "Основной инстинкт".
Он добавил, что сам ни словом, ни жестом не намекал на необходимость извинений. Президент Сербии подчеркнул, что "неосмотрительный пост" Захаровой для него "проходной и неважный инцидент".
Напомним, что ранее Сербия заморозила совместные учения с Россией и Белоруссией. Военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко объяснил такое решение Сербии страхом прогневить НАТО и ЕС.
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