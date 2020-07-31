"Путин никогда не уйдёт": В чем Теффт просто не мог ошибиться - Баширов

Политтехнолог Марат Баширов в комментарии для Царьграда оценил доклад бывшего американского посла в РФ Джона Теффта о предполагаемом преемнике российского лидера Владимира Путина.

В своей работе он выразил уверенность, что нынешний президент России будет непосредственно сам принимать итоговое решение по данному вопросу. При этом глава государства в своём выборе будет опираться на состояние экономики страны, мнение народа и госструктур безопасности, а также на ситуацию с внутриполитической борьбой.

По мнению Баширова, однако, в этом докладе достаточно мало смысла. Экс-дипломат всего лишь перечисляет очевидные факты, которые всем были совершенно понятны и до этого.

Сейчас его жизнь забросила трудиться в качестве одного из сотрудников фонда RAND. Члены этой организации вынуждены постоянно доказывать свою полезность, выпуская определённые доклады, которые якобы подтверждают их некое сокровенное знание о России. Я думаю, что у господина Теффта просто истекает контракт, и он решил таким образом о себе напомнить. Ведь те критерии, о которых я прочитал в его отчёте и которые будто бы относятся к преемнику президента Путина, настолько банальны, что их просто бессмысленно обсуждать, - заметил политтехнолог.

Он, однако, обратил внимание на один важный момент в материале бывшего посла. Только он, по мнению собеседника Царьграда, и имеет хоть какую-то политологическую ценность во всём докладе.