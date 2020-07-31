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"Путин никогда не уйдёт": В чем Теффт просто не мог ошибиться - Баширов

31 июля 2020, 02:05  •  28 • Политика
Политтехнолог Марат Баширов рассказал, в чём бывший американский посол в РФ Джон Теффт просто не мог ошибиться в своём докладе о предполагаемом преемнике лидера России. "Путин никогда не уйдёт из российской политики", - заметил эксперт. По его мнению, это самый ценный вывод из всей работы экс-дипломата.
Политтехнолог Марат Баширов в комментарии для Царьграда оценил доклад бывшего американского посла в РФ Джона Теффта о предполагаемом преемнике российского лидера Владимира Путина.
В своей работе он выразил уверенность, что нынешний президент России будет непосредственно сам принимать итоговое решение по данному вопросу. При этом глава государства в своём выборе будет опираться на состояние экономики страны, мнение народа и госструктур безопасности, а также на ситуацию с внутриполитической борьбой.
По мнению Баширова, однако, в этом докладе достаточно мало смысла. Экс-дипломат всего лишь перечисляет очевидные факты, которые всем были совершенно понятны и до этого.
Сейчас его жизнь забросила трудиться в качестве одного из сотрудников фонда RAND. Члены этой организации вынуждены постоянно доказывать свою полезность, выпуская определённые доклады, которые якобы подтверждают их некое сокровенное знание о России. Я думаю, что у господина Теффта просто истекает контракт, и он решил таким образом о себе напомнить. Ведь те критерии, о которых я прочитал в его отчёте и которые будто бы относятся к преемнику президента Путина, настолько банальны, что их просто бессмысленно обсуждать, - заметил политтехнолог.
Он, однако, обратил внимание на один важный момент в материале бывшего посла. Только он, по мнению собеседника Царьграда, и имеет хоть какую-то политологическую ценность во всём докладе.
Конечно, этот его вывод о том, что президент Путин никогда не уйдёт из российской политики, это на самом деле, безусловно, правда. Это, наверное, единственное, с чем стоит точно согласиться. И если кто-то решает, продлить контракт господину Теффту или нет, то данный пассаж может сыграть роль, он абсолютно правдив. Потому что наследие Путина просто огромно. Нам ещё предстоит это осмысливать и развивать, на это уйдут десятки лет, - подытожил Баширов.

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