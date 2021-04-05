Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
НАТО перебрасывает дивизии: Украина готовится к войне с Россией
Байдену задали неудобный вопрос после убийства ребёнка с беспилотника в Донбассе
За Донбасс после подлости ВСУ вступились всем миром: "Сразу рассчитывай, мы...
Стойка шасси MH17 разбивает доводы Нидерландов: "Это очень тонкий момент&qu...
Главная / Политика

"Путин никогда не бросает слов на ветер": Французы обвинили Борреля в желании развязать войну с РФ

05 апреля 2021, 20:55  •  85 • Политика
Французы обвинили главу евродипломатии Жозепа Борреля в желании развязать войну с Россией. Камнем преткновения стала Украина. "Путин никогда не бросает слов на ветер", - напомнили люди.
Французское издание Le Figaro опубликовало статью по поводу озабоченности ЕС "серьёзной военной активностью России у границ Украины. В публикации упоминалось опубликованное Боррелем в Twitter сообщение о разговоре с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. От имени ЕС глава евродипломатии напомнил о твёрдой поддержке суверенитета и территориальной целостности Незалежной.
Немногим ранее Украина выдвинула против России обвинение, которое касается сосредоточения войск на некоторых приграничных территориях. В статье отмечена и позиция Кремля, не отрицающего перемещение войск, но заверяющего в том, что это "никому не угрожает".
Читатели оставили под статьёй множество комментариев, где в желании развязать войну с Россией обвинили Жозепа Борреля, а также тех, кто стоит за ним.
"Европейцы должны знать, что Путин никогда не бросает слов на ветер в отличие от безответственных европейских политиков. А он предупредил: если Украина нападёт на Донбасс, это будет конец для украинского государства", - написал Edmond.
"На протяжении 20 лет Россия обеспокоена приближением и маневрами НАТО у своих границ, и никто о об этом не говорит. Почему же приближение российских войск к соседней стране вызывает тревогу сегодня?" – заметил a9978.
"Если Франция вступит в войну на стороне Украины и люди будут мобилизованы, я знаю, против кого я собираюсь воевать. И это определённо не будет против России",- признался Gentilhomme — Vieille Canaille 84.
Читатель legrandlux напомнил, что когда НАТО возле границ РФ проводит свои учения, то это особо никого не беспокоит. Но если подобным занимается Россия, то появляются проблемы. Француз недоумевает, почему ЕС не потребует от Киева выполнения минских соглашений, почему не применяет против Украины санкции.
"Евросоюз подчиняется Вашингтону. ЕС выполняет свою роль, свою единственную реальную роль как политический и административный институт НАТО. Иногда слишком отчётливо видно, что этот союз и был создан ради этой роли", - считает byrtrek.
"Если Украина пойдет против Донбасса или Крыма, то будет война. Русские готовы, и НАТО хочет развлечься с Россией. Мир погрузится в пустоту. И у нас не будет времени подумать", - поделился мрачным прогнозом giac.
"Кто такой этот мошенник Боррель, чтобы втягивать ЕС и его граждан в эту ловушку, когда всем наплевать на Украину! Кто его избрал, чтобы представлять наши интересы? И если он намеревается оказать военную поддержку, то какими силами? Франция окажется в одиночестве на передовой, потому что она не может рассчитывать на своих немецких, итальянских и других сдутых "союзников"! – пессимистично отметил Ottol.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



85
Источник
Похожие новости
05 апреля 2021, 02:35
Кедми назвал страну, которую США безжалостно поставят под первый удар
05 апреля 2021, 09:55
После очередного выпада Зеленского не смолчал даже спикер Рады
05 апреля 2021, 09:55
"Турецкий поток" вызвал панику у Киева: Четвёртая страна получит газ в обход Украины
05 апреля 2021, 13:35
Обеспечить безопасность каждого: Кремль сделал заявление по Донбассу
05 апреля 2021, 04:25
Политолог: Украина де-факто объявила в Донбассе войну России
05 апреля 2021, 08:05
Бесконтрольные санкции США ударили по доллару: Россия указала на первый сигнал
Новости партнеров
 
Выбор дня
05 апреля 2021, 06:15
Россия сокращает транзит газа через Украину, в Киеве начинают паниковать
05 апреля 2021, 02:35
Кедми назвал страну, которую США безжалостно поставят под первый удар
05 апреля 2021, 09:55
После очередного выпада Зеленского не смолчал даже спикер Рады
05 апреля 2021, 09:55
"Турецкий поток" вызвал панику у Киева: Четвёртая страна получит газ в обхо...
05 апреля 2021, 13:35
Обеспечить безопасность каждого: Кремль сделал заявление по Донбассу
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 апреля 2021, 02:55
Стойка шасси MH17 разбивает доводы Нидерландов: "Это очень тонкий момент" - Антипов
02 апреля 2021, 07:40
Кредитами или гробами? Размечтавшихся после заявления главы Пентагона украинцев "вернули на землю"
03 апреля 2021, 02:55
Донбасс не будет лёгкой прогулкой: сценарий НАТО и Киева просчитан
29 марта 2021, 23:55
США сняли из космоса российскую подлодку: Увиденное заставило их занервничать
03 апреля 2021, 04:45
"Не хватило фирменного "бе-бе-бе-бе": Люди отметили "байдень" сотнями мемов о США и Украине
01 апреля 2021, 17:00
"Северный поток - 2" в зоне особого внимания военных: Поляки протаранили судно обеспечения
31 марта 2021, 02:30
Почему Россия молчала перед Байденом: Дипломату из ООН хватило всего одного аргумента для объяснения
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.