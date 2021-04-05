"Путин никогда не бросает слов на ветер": Французы обвинили Борреля в желании развязать войну с РФ

Французы обвинили главу евродипломатии Жозепа Борреля в желании развязать войну с Россией. Камнем преткновения стала Украина. "Путин никогда не бросает слов на ветер", - напомнили люди.

Французское издание Le Figaro опубликовало статью по поводу озабоченности ЕС "серьёзной военной активностью России у границ Украины. В публикации упоминалось опубликованное Боррелем в Twitter сообщение о разговоре с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. От имени ЕС глава евродипломатии напомнил о твёрдой поддержке суверенитета и территориальной целостности Незалежной.

Немногим ранее Украина выдвинула против России обвинение, которое касается сосредоточения войск на некоторых приграничных территориях. В статье отмечена и позиция Кремля, не отрицающего перемещение войск, но заверяющего в том, что это "никому не угрожает".

Читатели оставили под статьёй множество комментариев, где в желании развязать войну с Россией обвинили Жозепа Борреля, а также тех, кто стоит за ним.

"Европейцы должны знать, что Путин никогда не бросает слов на ветер в отличие от безответственных европейских политиков. А он предупредил: если Украина нападёт на Донбасс, это будет конец для украинского государства", - написал Edmond.

"На протяжении 20 лет Россия обеспокоена приближением и маневрами НАТО у своих границ, и никто о об этом не говорит. Почему же приближение российских войск к соседней стране вызывает тревогу сегодня?" – заметил a9978.

"Если Франция вступит в войну на стороне Украины и люди будут мобилизованы, я знаю, против кого я собираюсь воевать. И это определённо не будет против России",- признался Gentilhomme — Vieille Canaille 84.

Читатель legrandlux напомнил, что когда НАТО возле границ РФ проводит свои учения, то это особо никого не беспокоит. Но если подобным занимается Россия, то появляются проблемы. Француз недоумевает, почему ЕС не потребует от Киева выполнения минских соглашений, почему не применяет против Украины санкции.

"Евросоюз подчиняется Вашингтону. ЕС выполняет свою роль, свою единственную реальную роль как политический и административный институт НАТО. Иногда слишком отчётливо видно, что этот союз и был создан ради этой роли", - считает byrtrek.

"Если Украина пойдет против Донбасса или Крыма, то будет война. Русские готовы, и НАТО хочет развлечься с Россией. Мир погрузится в пустоту. И у нас не будет времени подумать", - поделился мрачным прогнозом giac.

"Кто такой этот мошенник Боррель, чтобы втягивать ЕС и его граждан в эту ловушку, когда всем наплевать на Украину! Кто его избрал, чтобы представлять наши интересы? И если он намеревается оказать военную поддержку, то какими силами? Франция окажется в одиночестве на передовой, потому что она не может рассчитывать на своих немецких, итальянских и других сдутых "союзников"! – пессимистично отметил Ottol.