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"Путин некоторые вещи делает совершенно правильно": Писатель Быков неожиданно поставил президента в пример

23 ноября 2019, 20:24  •  65 • Политика
Писатель Дмитрий Быков, известный своими либеральными взглядами, неожиданно разразился похвалой в адрес президента России, отметив, что "Владимир Путин некоторые вещи делает совершенно правильно". И даже поставил Путина в пример другим, отметив, что именно в поведении главы государства достойно подражания.
В эфире программы "На троих" известный своими либеральными взглядами российский писатель Дмитрий Быков разразился неожиданной похвалой в адрес президента России Владимира Путина. Запись опубликована на YouTube-канале программы.
В частности, когда речь зашла о соцсетях, ведущая заметила, что российский лидер не читает их.
"Владимир Путин некоторые вещи делает совершенно правильно, - внезапно ответил ей писатель, перечислив далее, что именно имеет в виду: - Он занимается спортом, он плавает. Это правильно. Он ест много свёклы. Это правильно. Он не пользуется интернетом слишком много".
Быков даже не исключил того, что президент России может оказаться стихотворцем и публиковать свои стихи под псевдонимом. При этом писатель отметил, что глава государства достоин быть примером для подражания в некоторых вещах.
"Он не сидит в соцсетях и не занимается сетевым "бла-бла-бла", - продолжил перечислять Быков достоинства поведения Путина. - Он не афиширует свою личную жизнь. То есть какие-то вещи он делает совершенно правильно. Это отдельные вещи, в которых он достоит подражания".
Тем не менее писатель всё же не удержался, и добавил ложку дёгтя в бочку мёда, отметив, что "это не делает его (Путина) автоматически гуманистом, красавцем и добряком".

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