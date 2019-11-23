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"Путин некоторые вещи делает совершенно правильно": Писатель Быков неожиданно поставил президента в пример
23 ноября 2019, 20:24 • 65 • Политика
Писатель Дмитрий Быков, известный своими либеральными взглядами, неожиданно разразился похвалой в адрес президента России, отметив, что "Владимир Путин некоторые вещи делает совершенно правильно". И даже поставил Путина в пример другим, отметив, что именно в поведении главы государства достойно подражания.
В эфире программы "На троих" известный своими либеральными взглядами российский писатель Дмитрий Быков разразился неожиданной похвалой в адрес президента России Владимира Путина. Запись опубликована на YouTube-канале программы.
В частности, когда речь зашла о соцсетях, ведущая заметила, что российский лидер не читает их.
Быков даже не исключил того, что президент России может оказаться стихотворцем и публиковать свои стихи под псевдонимом. При этом писатель отметил, что глава государства достоин быть примером для подражания в некоторых вещах.
Тем не менее писатель всё же не удержался, и добавил ложку дёгтя в бочку мёда, отметив, что "это не делает его (Путина) автоматически гуманистом, красавцем и добряком".
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