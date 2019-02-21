"Путин недоволен эффективностью исполнения поручений": В Кремле дали несколько дней на подготовку новых - из послания

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что "Путин недоволен эффективностью исполнения поручений". В Кремле при этом дали несколько дней на подготовку новых поручений, исходя из послания Федеральному Собранию. В Кремле напомнили, российский лидер дал "предельно конкретные" формулировки, и подчеркнули, что они "не допускают трактовок".

Отвечая на вопросы СМИ о послании президента РФ Федеральному Собранию, которое было озвучено Владимиром Путиным накануне, его пресс-секретарь Дмитрий Песков напомнил, что глава государства дал "предельно конкретные" формулировки, и подчеркнул, что они "не допускают каких-либо трактовок, размывания идей и основных ориентиров".

Он также отметил, что "Путин недоволен эффективностью исполнения поручений". Впрочем, об этом говорят слова российского лидера о том, что "на раскачку времени нет", и обращение к чиновникам, не желающим работать.

В Кремле дали несколько дней на подготовку новых поручений президента, исходя из послания Федеральному Собранию.

"В эти дни администрация будет работать, чтобы уложить все инициативы в послании в перечень поручений президента", - отметил Песков.