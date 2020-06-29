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"Путин не вечен": Михеев перечислил условия появления нового лидера страны

29 июня 2020, 16:00  •  13 • Политика
"Путин не вечен": Михеев перечислил условия появления нового лидера страны.
По словам Михеева, преемник Путина рано или поздно должен появиться.
"Даже если Путин получит право и решит участвовать в ещё одних выборах, он всё равно не вечен", - отметил он и подчеркнул, что президент не вечен даже исходя из физического аспекта.
"Поэтому вопрос о преемнике Путина не отпадает в любом случае. Вопрос только в том, на каком этапе этот вопрос будет решаться, - это первое. И второе - я не вижу гарантированной ситуации, при которой Путин точно пойдёт на выборы в 2024 году", - отметил политолог в эфире программы "Михеев. Итоги".
По мнению эксперта, вопрос участия Путина в следующих выборах ещё нельзя назвать решённым.
"Мне кажется, это может повернуться по-разному. Я уже говорил, что это будет зависеть и от внешних обстоятельств, и от внутренних", - добавил он.
Михеев отметил, что оппоненты России "чего-то все-таки серьёзно не догоняют".
"Чем больше будет внешнее давление на Россию и чем больше будет попыток изнутри дестабилизировать, тем больше вероятность того, что Путин останется. А чем более спокойной будет ситуация, тем меньше вероятность того, что Путин останется. Он, скорее всего, сохранит какое-то влияние, но будет меньше вероятность того, что он ещё раз пойдет баллотироваться", - подытожил эксперт.

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