"Путин не против": Лукашенко назвал белорусской Калининградскую область

"Наша Калининградская область", - именно это выражение часто употребляет президент Белоруссии Александр Лукашенко, по его собственному признанию. Как оказалось, отвыкнуть Лукашенко не может с советских времён, поскольку в союзный период именно Белоруссия несла ответственность за эту часть государства.

Свою позицию Александр Лукашенко озвучил в ходе встречи с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.

"Почему говорю "наши калининградцы"? - объяснял Лукашенко во время события. - Я Ельцину и нынешнему президенту Владимиру Владимировичу Путину часто говорю, когда обсуждаем какие-то проблемы: Калининград - это наша область, мы за неё отвечали и отвечаем, прежде всего".

По словам Лукашенко, Путин в ответ на его реплики о Калининградской области, говорит: "Я не против". К слову, как добавил президент Белоруссии, часто он говорит не только "наша Калининградская область", но и "наша Россия". И будто бы на эти его реплики "кто-то в России обижается".

"Очень многим это не нравится, не хочу вдаваться в подробности", - загадочно заключил свою мысль Лукашенко.