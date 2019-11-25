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"Путин не против": Лукашенко назвал белорусской Калининградскую область
25 ноября 2019, 21:09 • 124 • Политика
По словам Лукашенко, он часто употребляет термин "наша Калининградская область", имея в виду, что страна несёт ответственность за регион - как было в советское время, так происходит и теперь. Как добавил Лукашенко, "Путин не против" такой трактовки политики и географии.
"Наша Калининградская область", - именно это выражение часто употребляет президент Белоруссии Александр Лукашенко, по его собственному признанию. Как оказалось, отвыкнуть Лукашенко не может с советских времён, поскольку в союзный период именно Белоруссия несла ответственность за эту часть государства.
Свою позицию Александр Лукашенко озвучил в ходе встречи с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.
"Почему говорю "наши калининградцы"? - объяснял Лукашенко во время события. - Я Ельцину и нынешнему президенту Владимиру Владимировичу Путину часто говорю, когда обсуждаем какие-то проблемы: Калининград - это наша область, мы за неё отвечали и отвечаем, прежде всего".
По словам Лукашенко, Путин в ответ на его реплики о Калининградской области, говорит: "Я не против". К слову, как добавил президент Белоруссии, часто он говорит не только "наша Калининградская область", но и "наша Россия". И будто бы на эти его реплики "кто-то в России обижается".
"Очень многим это не нравится, не хочу вдаваться в подробности", - загадочно заключил свою мысль Лукашенко.
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