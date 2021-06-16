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"Путин не пойдёт на сделку": что задумали США против России и Китая
16 июня 2021, 16:30 • 104 • Политика
В эфире "Первого русского" военный эксперт Виктор Литовкин отметил, что Россия не откажется от союза с Китаем, понимая, что он важен в условиях противостояния с США. В целом же, Литовкин уверен: "Путин не пойдёт на сделку".
Какие красные линии будут проведены Россией в ходе встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Ответ на вопрос в эфире "Первого русского" вместе с ведущими искали эксперты. В том числе, высказался военный эксперт Виктор Литовкин.
Соведущий Елены Афониной в эфире Царьграда - заместитель редактора отдела международной политики "КП" Андрей Баранов, формулируя вопрос предположил, что "по носу Байдена нужно провести эту красную линию". Причём сделать это, понимая, что вместе с Россией врагом объявлен и Китай. Недаром создан отдел, который будет наблюдать за нашими государствами, отслеживая "вредоносные действия". Значит ли это, что США предлагают нам войну – и России, и Китаю?
В то же время, Литовкин не думает, что Россия и Китай подпишут договор о взаимопомощи. Хотя бы потому, что сторонам это не нужно – наши государства в состоянии защищать себя сами:
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