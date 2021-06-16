"Путин не пойдёт на сделку": что задумали США против России и Китая

В эфире "Первого русского" военный эксперт Виктор Литовкин отметил, что Россия не откажется от союза с Китаем, понимая, что он важен в условиях противостояния с США. В целом же, Литовкин уверен: "Путин не пойдёт на сделку".

Какие красные линии будут проведены Россией в ходе встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Ответ на вопрос в эфире "Первого русского" вместе с ведущими искали эксперты. В том числе, высказался военный эксперт Виктор Литовкин.

Соведущий Елены Афониной в эфире Царьграда - заместитель редактора отдела международной политики "КП" Андрей Баранов, формулируя вопрос предположил, что "по носу Байдена нужно провести эту красную линию". Причём сделать это, понимая, что вместе с Россией врагом объявлен и Китай. Недаром создан отдел, который будет наблюдать за нашими государствами, отслеживая "вредоносные действия". Значит ли это, что США предлагают нам войну – и России, и Китаю?

Конкуренция, безусловно, будет во всех сферах. Но я не думаю, что это может привести к войне. Потому что всем понятно, что любая война между Россией и США – это уничтожение цивилизации после ракетно-ядерной атаки. Я думаю, что при всех горячих головах такого не будет, - подчеркнул Литовкин. - Что касается Китая, мы будем развивать это сотрудничество. Хотим мы этого или нет, Запад противопоставил себя России и Китаю. Конечно, им хочется по очереди победить нас. Но мы это понимаем, поэтому с Китаем продолжим сотрудничать, в том числе, в военной сфере.

В то же время, Литовкин не думает, что Россия и Китай подпишут договор о взаимопомощи. Хотя бы потому, что сторонам это не нужно – наши государства в состоянии защищать себя сами: