"Путин не понимает расплывчатых угроз": Источник рассекретил требование Зеленского к США

Источник Axios рассекретил требование президента Украины Владимира Зеленского к США ввести санкции против "Северного потока 2" сейчас. Инсайдер отметил, рассуждая о мягкости рестрикций, что "Путин не понимает таких расплывчатых угроз".

Сразу несколько источников Axios, знакомых с переговорами президента Украины Владимира Зеленского с американскими сенаторами, рассекретили часть того, о чём шла речь между политиками, а также рассказали о требовании лидера Незалежной к США.

В частности, один из источников, близких к Зеленскому, утверждает, что тот "был предельно ясен", заявив, что "Северный поток - 2" "должен быть санкционирован сейчас".

"И любые предполагаемые санкции в отношении "Северного потока - 2" не помогут", - отметил инсайдер.

То есть Киев не устраивает политика запугивания и обещания рестрикций Вашингтона в адрес Москвы. Зеленский требует"крови", то бишь реальных санкций. И немедленно.

Украинская сторона, судя по словам собеседника портала, полагает, что те санкции, обусловленные дальнейшей эскалацией, "в лучшем случае нейтральны, а в худшем - фактически подбадривают (президента России Владимира) Путина".

"Путин не понимает таких расплывчатых угроз, - цитирует Axios слова собеседника. - "Если" нет в его лексиконе. Есть "да" и есть "нет".