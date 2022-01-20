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"Путин не понимает расплывчатых угроз": Источник рассекретил требование Зеленского к США

20 января 2022, 07:25  •  41 • Политика
Источник Axios рассекретил требование президента Украины Владимира Зеленского к США ввести санкции против "Северного потока 2" сейчас. Инсайдер отметил, рассуждая о мягкости рестрикций, что "Путин не понимает таких расплывчатых угроз".
Сразу несколько источников Axios, знакомых с переговорами президента Украины Владимира Зеленского с американскими сенаторами, рассекретили часть того, о чём шла речь между политиками, а также рассказали о требовании лидера Незалежной к США.
В частности, один из источников, близких к Зеленскому, утверждает, что тот "был предельно ясен", заявив, что "Северный поток - 2" "должен быть санкционирован сейчас".
"И любые предполагаемые санкции в отношении "Северного потока - 2" не помогут", - отметил инсайдер.
То есть Киев не устраивает политика запугивания и обещания рестрикций Вашингтона в адрес Москвы. Зеленский требует"крови", то бишь реальных санкций. И немедленно.
Украинская сторона, судя по словам собеседника портала, полагает, что те санкции, обусловленные дальнейшей эскалацией, "в лучшем случае нейтральны, а в худшем - фактически подбадривают (президента России Владимира) Путина".
"Путин не понимает таких расплывчатых угроз, - цитирует Axios слова собеседника. - "Если" нет в его лексиконе. Есть "да" и есть "нет".

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