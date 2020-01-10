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"Путин не остановится": Муждабаев припугнул мир скорой войной
10 января 2020, 15:39 • 115 • Политика
Блогер Айдер Муждабаев после провокационной версии о "российской ракете", ударившей по украинскому лайнеру в Иране, заявил о двух самолётах, якобы сбитых русскими, и припугнул мир скорой войной. "Путин не остановится, пока мир не остановит его", - заявил блогер.
Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил о том, что у Киева есть несколько версий по делу о крушении украинского боинга в Иране. Среди них и совсем фантастическая, напоминающая о другой трагедии - крушении МН17. Данилов сообщил о том, что было возможно "поражение самолёта зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК "Тор". Такой вывод в Киеве сделали на основе информации в Сети, где сообщалось о якобы обнаруженных обломках "российской ракеты" на месте крушения украинского боинга.
В украинской блогосфере заядлые русофобы эту версию подхватили с энтузиазмом и, как отметил у себя в телеграм-канале политолог и публицист Армен Гаспарян, "методичка заработала". Так эксперт не без сарказма оценил публикацию блогера Айдера Муждабаева в Facebook.
Тот же на голубом глазу заявил о том, что русские якобы сбили два самолёта с помощью своих ракет. "Чужой войны не бывает. Доказано двумя самолётами, сбитыми русскими ракетами с русскими "инструкторами" убийств", - заявил блогер.
Муждабаев тут же продолжил и припугнул мир скорой войной. А после сделал и прямое предупреждение Европе.
"Просыпайся, мир. Или ты скоро станешь войной, огромной войной, - написал блогер на своей странице в соцсети. - Дальше - "благополучная" Европа. Химические атаки, грязные бомбы, высадка десанта etc. Путин не остановится, пока мир не остановит его".
Фото: скриншот facebook/ayder.muzhdabaev
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