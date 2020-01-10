"Путин не остановится": Муждабаев припугнул мир скорой войной

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил о том, что у Киева есть несколько версий по делу о крушении украинского боинга в Иране. Среди них и совсем фантастическая, напоминающая о другой трагедии - крушении МН17. Данилов сообщил о том, что было возможно "поражение самолёта зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК "Тор". Такой вывод в Киеве сделали на основе информации в Сети, где сообщалось о якобы обнаруженных обломках "российской ракеты" на месте крушения украинского боинга.

В украинской блогосфере заядлые русофобы эту версию подхватили с энтузиазмом и, как отметил у себя в телеграм-канале политолог и публицист Армен Гаспарян, "методичка заработала". Так эксперт не без сарказма оценил публикацию блогера Айдера Муждабаева в Facebook.

Тот же на голубом глазу заявил о том, что русские якобы сбили два самолёта с помощью своих ракет. "Чужой войны не бывает. Доказано двумя самолётами, сбитыми русскими ракетами с русскими "инструкторами" убийств", - заявил блогер.

Муждабаев тут же продолжил и припугнул мир скорой войной. А после сделал и прямое предупреждение Европе.

"Просыпайся, мир. Или ты скоро станешь войной, огромной войной, - написал блогер на своей странице в соцсети. - Дальше - "благополучная" Европа. Химические атаки, грязные бомбы, высадка десанта etc. Путин не остановится, пока мир не остановит его".