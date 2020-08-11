Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Инсайдер сдал всех снайперов роты ВСУ поимённо: Полный список
"ОМОН переходит на сторону протестующих": Очевидцы путаются, освещая &...
Польшу настигла расплата за снос советских памятников, откуда не ждали
Барецкий "слил" фото "голой Тихановской", заявив: "В Бе...
Главная / Политика

"Путин не нападёт, не бойтесь!": Белорусов натаскивали на майдан пророчествами о России

11 августа 2020, 22:40  •  34 • Политика
Белорусов натаскивали на майдан пророчествами о России. Ещё в самом начале июля в одном из украинских изданий появилось интервью с астрологом, который уверял, что действующая власть в Минске "стопроцентно падёт" после выборов в результате революции. "Путин не нападёт, не бойтесь!" - также подчёркивал он.
Украинское издание "Главред" в самом начале июля этого года выпустило интервью с астрологом Владом Россом, который заявил, что Белоруссию якобы ждёт революция.
Он заметил, что 9 августа - будто бы очень неблагоприятная дата для проведения выборов для президента республики Александра Лукашенко.
Астролог прогнозировал, что действующая власть в Минске "стопроцентно падёт". Он говорил, что это случится в результате массовых волнений, которые разразятся по итогам президентской гонки.
Беларуси этого сценария не миновать. Народ поднимется и свергнет диктатора, - уверял Росс.
При этом астролог подчёркивал, что белорусам не нужно бояться вершить переворот, поскольку таких же событий, как на Украине, - "нападения Путина и аннексии территории" - в стране не будет.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



34
Источник
Похожие новости
11 августа 2020, 00:40
"Не дай Господь от России оторвать": Политолог обозначил главных кукловодов, раскачавших Минск
11 августа 2020, 00:40
Из правительства вылетят трое или даже больше: "Октагон" сообщил о грядущей "чистке"
11 августа 2020, 00:40
Тихановскую спасли. Лукашенко в ночь после выборов узнал о готовящемся покушении
11 августа 2020, 15:20
Белорусский "майдан" сменил направление? Провокаторы придумали новую форму протеста
11 августа 2020, 08:00
Захватят власть и тут же… Малофеев дал прогноз о будущем белорусского "майдана"
11 августа 2020, 02:30
Наперегонки с санкциями: "Северный поток - 2" могут достроить раньше, чем США опомнятся
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 августа 2020, 00:40
"Не дай Господь от России оторвать": Политолог обозначил главных кукловодов...
11 августа 2020, 02:30
Белорусов обнадёжили предсказанием: "От России останется всего 7 провинций"
11 августа 2020, 00:40
Из правительства вылетят трое или даже больше: "Октагон" сообщил о грядущей...
11 августа 2020, 00:40
Тихановскую спасли. Лукашенко в ночь после выборов узнал о готовящемся покушении
11 августа 2020, 15:20
Белорусский "майдан" сменил направление? Провокаторы придумали новую форму ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 августа 2020, 00:15
"Будет востребован в любой стране": В России нашли самый большой цветной алмаз в истории
06 августа 2020, 23:30
«Старая проститутка», «вонючий малоросс»: Зверобой выбрала новую «мишень»
05 августа 2020, 01:40
"На корабле могло быть что угодно": Технический анализ взрыва в Бейруте
06 августа 2020, 12:30
"Красная линия пройдена": эксперт допустил начало войны в Белоруссии
08 августа 2020, 21:20
Как попались русские "наёмники": Пранкер рассекретил операцию с Крымом
10 августа 2020, 03:35
Пролилась кровь: Первые данные из Белоруссии
10 августа 2020, 07:15
Инсайдер сдал всех снайперов роты ВСУ поимённо: Полный список
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.