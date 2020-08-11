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"Путин не нападёт, не бойтесь!": Белорусов натаскивали на майдан пророчествами о России
11 августа 2020, 22:40 • 34 • Политика
Белорусов натаскивали на майдан пророчествами о России. Ещё в самом начале июля в одном из украинских изданий появилось интервью с астрологом, который уверял, что действующая власть в Минске "стопроцентно падёт" после выборов в результате революции. "Путин не нападёт, не бойтесь!" - также подчёркивал он.
Украинское издание "Главред" в самом начале июля этого года выпустило интервью с астрологом Владом Россом, который заявил, что Белоруссию якобы ждёт революция.
Он заметил, что 9 августа - будто бы очень неблагоприятная дата для проведения выборов для президента республики Александра Лукашенко.
Астролог прогнозировал, что действующая власть в Минске "стопроцентно падёт". Он говорил, что это случится в результате массовых волнений, которые разразятся по итогам президентской гонки.
При этом астролог подчёркивал, что белорусам не нужно бояться вершить переворот, поскольку таких же событий, как на Украине, - "нападения Путина и аннексии территории" - в стране не будет.
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