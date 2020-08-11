"Путин не нападёт, не бойтесь!": Белорусов натаскивали на майдан пророчествами о России

Украинское издание "Главред" в самом начале июля этого года выпустило интервью с астрологом Владом Россом, который заявил, что Белоруссию якобы ждёт революция.

Он заметил, что 9 августа - будто бы очень неблагоприятная дата для проведения выборов для президента республики Александра Лукашенко.

Астролог прогнозировал, что действующая власть в Минске "стопроцентно падёт". Он говорил, что это случится в результате массовых волнений, которые разразятся по итогам президентской гонки.

Беларуси этого сценария не миновать. Народ поднимется и свергнет диктатора, - уверял Росс.

При этом астролог подчёркивал, что белорусам не нужно бояться вершить переворот, поскольку таких же событий, как на Украине, - "нападения Путина и аннексии территории" - в стране не будет.