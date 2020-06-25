"Путин не может просто стать пенсионером и сидеть на даче": Кто будет править в России после 2024-го

Что касается Медведева в увязке с высказыванием Володина, я думаю, что Медведев не расстался с амбициями ещё раз стать президентом России. Его нынешняя активность – интервью, высказывания – именно с этим связана. Перестав быть премьер-министром, он был назначен на пост, который с публичностью никак не связан, но ему надо каким-то образом оставаться в информационной среде. Мне кажется, он просто пытается поддержать интерес к собственной персоне. Правда, если смотреть с нынешних позиций, такие амбиции Дмитрия Медведева обществом будут восприняты, скорее всего, крайне скептически, но тем не менее это так.

Что касается перспективы, пока она не ясна. До недавнего времени казалось, что после 2024 года Путин уйдёт или поменяет позицию, а президентом станет кто-то другой. Посмотрите, например, как это было сделано в Казахстане, где Нурсултан Назарбаев перестал быть президентом, но остаётся очень влиятельной фигурой в казахстанской внутренней политике. Да и на внешнем контуре соответствующая конфигурация сделана: новый президент – Токаев, но, при всём уважении к нему, таким полновластием, каким пользовался Назарбаев, будучи президентом, он не пользуется. Тем не менее в Казахстане на этой основе сохранена более-менее стабильная обстановка.

Останется ли Путин?

Но теперь, когда в России выносится поправка об обнулении президентских сроков, у многих закрадывается подозрение, что Путин ещё раз выдвинет свою кандидатуру. Так это или нет и как это будет, я сейчас затрудняюсь сказать. Понятно, что рано или поздно Путин уйдёт – это очевидно. Но в каком качестве и когда это произойдёт, сейчас сказать сложно. Многое будет зависеть от внутриполитической и от внешнеполитической ситуации.

От внешнеполитической – как раз с точки зрения того, о чём говорил Медведев: если риск войны и угроза суверенитету России будут высокими, и чем больше Запад будет давить на Россию, тем больше вероятность того, что Путин останется ещё на один срок. Это первое.

Второе – с внутриполитической точки зрения – Володин сказал о преемнике. Вопрос нахождения адекватного преемника – это тоже важно. Я не думаю, что здесь кого хочешь назначай, и будет всё хорошо. Зависит от того, есть ли такая личность, которая может быть преемником. Чтобы она принималась большинством общества, и эта преемственность была бы обеспечена, мотивирована и т. д.

Володин поднял вопрос о преемнике. Фото: State Duma Russia / Globallookpress

И какова всё-таки будет роль Путина, потому что уйти в никуда он не может, нравится это кому-то или нет. Он не может просто взять и стать пенсионером, уехать на какую-нибудь дачу и там сидеть. Это невозможно. Если он будет достаточно работоспособным в физическом отношении, я думаю, что какую-то позицию в российской политике он будет занимать.

Давление Запада и "тёрки" элит задерживают Путина у власти

Поэтому перспектива зависит от целого ряда факторов. Я думаю, кстати, что если бы все эти факторы были решены, если бы Путин был во всём уверен, то не появилась бы поправка о возможном обнулении сроков. Если бы был решён вопрос о преемнике, на внешнем контуре не видно было бы совершенно очевидных угроз, и если бы во внутренней политике всё было бы достаточно стабильно и контролируемо. А ситуация сейчас очень непростая. Действительно, то, о чём сказал Медведев – риск возникновения большой войны, – к сожалению, есть. Не по нашей вине, а по вине в первую очередь американцев и их политики глобального доминирования, влезания везде, где только можно влезть, и полного отказа России в праве на какие-то суверенные решения.

Внутри страны существует бесконечное интриганство групп влияния, борьба между ними, которая затрудняет появление консенсусной модели преемника. У Штатов, конечно, свои проблемы, но у них есть чему поучиться, по крайней мере, в предыдущих поколениях. У них консенсус в правящем классе обеспечивал стабильность, и именно согласие по базовым постулатам существования и развития американского государства позволило им менять президентов каждые четыре года. Нам иногда начинают это ставить в пример, что в США, мол, и артист голливудский стал президентом, и Трамп – какой-то сомнительный авантюрист-миллиардер, но это было возможно потому, что внутри Америки управляет не президент, а правящий класс. И внутри этой элиты было согласие, которое обеспечивало и относительное процветание Америки, и относительную стабильность. На этом фоне можно было менять президента.

В России в правящем классе никогда не было консолидации. Фото: Yevgeny Philippov / Globallookpress

А в России другая традиция. Причём она персонифицирована. У нас в правящем классе никогда не было консолидации, и поэтому у нас обратная картинка. У нас долгое нахождение одного лидера у власти обеспечивает относительную стабильность, а его уход сразу ведёт к войне внутри элит и непредсказуемости дальнейшего развития ситуации. Нам если бы это преодолеть, тогда бы вопрос персонализации власти, может быть, трансформировался бы. То есть здесь многое зависит от целого набора факторов, которые у нас неоднозначны и имеют собственную специфику.

Альтернатива Путину: есть ли достойные?

Что касается того, почему именно Володин поднял вопрос о преемнике – ему тоже приписывают желание стать президентом. И этого нельзя исключать, если ситуация будет развиваться, как в Казахстане. Скажем, Путин отходит на некую позицию, которая позволяет ему очень серьёзно влиять на базовые стратегические решения – и во внутренней политике, и во внешней, и в экономике, – а на пост президента приходит человек, который осознаёт, что его полномочия будут ограниченными. Может ли тут появиться связка Путин – Володин? Теоретически да. Но, опять же, это всё ведёт к борьбе групп влияния и усилению интриганства. Хотя я думаю, что Володин как фигура публичная будет скептически воспринят большинством общества.

Здесь проблема – как с любым ярким лидером. Яркий лидер может пользоваться популярностью очень долго, но, как обычно, "скамейка запасных" всегда недлинная, потому что таких же харизматиков просто нет. При том что Путин – даже не особо харизматичная личность, но тем не менее он сумел своими действиями и словами за эти годы завоевать достаточно высокое доверие. А вот кто рядом с ним мог бы быть сопоставим – большой вопрос. Кого ни возьми из условно лояльного списка – Володин, Медведев и другие, – все будут скептически восприняты. И потом им публичного веса не хватает, это очевидно.

А что касается оппозиционной "скамейки", то там в основном люди с очень скандальной репутацией и с очень неоднозначным уровнем поддержки. Это в интернете они могут изображать из себя "лидеров нации". А в реальности, если речь идёт о каком-то реальном голосовании, я думаю, многие интернет-лидеры с треском провалятся. Вопрос только в том, что они по ходу могут наделать много шума, а также создать благоприятную ситуацию для всяких "цветных революций".

Вообще, что касается этих интернет-гуру, они, как это в коммерции называется, – переоценённый бренд. Многие из них привыкли общаться исключительно со своими единомышленниками и не понимают простой вещи: всенародное голосование – это совершенно другая ситуация. Огромное количество людей про них вообще ничего не знают, а для ещё большего числа людей они являются достаточно легковесными "мыльными пузырями", иногда даже дурно пахнущими.

Конечно, можно показать на Украину: посмотрите, там избрали Зеленского, актёра из сериала. Но я могу сказать, что даже актёр Зеленский был гораздо более известен, чем многие наши интернет-блогеры. Кто-то что-то о них слышал, но в реальности люди особо не понимают, что они из себя представляют. Опять же, у большинства из них нет конструктивной повестки дня. Они, как активисты Black lives matter в США, говорят: давайте у этих отнимем и нам отдадим. Ну и что? Это по большому счёту ни о чём. Ко всему прочему, если говорить об Украине и Зеленском, а чего он достиг? Уже больше года прошло. Он обещал посадить Порошенко и целый год ничего не может сделать. Судя по всему, потому что боится или ему жёстко сказали "нет".

Так что, возвращаясь к вопросу о преемнике Путина, я думаю, что очень много факторов неопределённости, в том числе связанных с внешним контуром. И в этом смысле Запад не понимает или не хочет понимать, что чем больше он будет давить на Россию, тем больше Путин будет у власти. Для меня это очевидно.