"Путин не из тех, кто прощает...": Байден побывал в Москве 9 лет назад и до сих пор под впечатлением

По мнению автора статьи, внешнеполитический профиль Джо Байдена свидетельствует о том, что отношения Москвы и Вашингтона вернутся в прежнее русло - будут более предсказуемыми, но жёсткими.

Так, Байден знаком с Россией - в 1979 году он вёл переговоры с советским министром иностранных дел Андреем Громыко. Не исключено, что сейчас американский политик будет более враждебно настроен по отношению к Кремлю из-за "неприятных воспоминаний", полагает автор материала.

"Байден во многом как красная тряпка для политической элиты России - именно потому, что его знают", - пишет журналист.

По его словам, Байден также активно участвовал в проводимой Бараком Обамой "перезагрузке" отношений с Россией, а в 2011 году во время визита в Москву якобы публично советовал Путину не идти на новый президентский срок.

Со ссылкой на неподтверждённый источник Bloomberg, автор статьи замечает, что "Кремль не простил Байдену этого до сих пор". Вдобавок Москве не нравится то, что соперник Трампа поддерживал Украину и крайне резко выступал против позиции России по Донбассу, добавляет автор материала.

Читатели ИноСМИ, где был опубликован перевод швейцарской статьи, с иронией отнеслись к рассуждениям обозревателя.

"Да оба очень старых знакомых ничего хорошего не предвещают, один не помнит, о чём говорит, второму все договорённости с Россией до лампочки", - замечает kirov43.

"Путин не из тех, кто прощает...", - многозначительно заметил Вышиватник.

"Бледный от страха Путин лично раздаёт оружие правительству и силовому блоку с требованием отстреливаться до предпоследнего патрона. По телевидению постоянно наяривают "Лебединое озеро". Вот как надо было писать", - с сарказмом замечает GreyCat.