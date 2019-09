"Путин не демон, но и не ангел": На Западе неожиданно опубликовали трезвый взгляд в пику США

Об этом пишет бывший консул США в Петербурге Джон Эванс в своем объемном материале под названием "Ключ к пониманию Владимира Путина" (The Key to Understanding Vladimir Putin), опубликованном в издании The National Interest.

Автор лично знаком с российским лидером еще с 90-х годов прошлого столетия и раскрывает перед западным читателем совершено другого Путина. И этот взгляд – действительно свежий и даже самокритичный.

Одним из главных мотивов, который через весь материал проводит Эванс – это уверенность в том, что "американцы неверно поняли и даже недооценили" Владимира Путина с того самого момента, как он встал в начале 2000-х во главе России.

Ярый сторонник закона

С нынешним российским лидером Эвансу довелось впервые встретиться 4 июля 1995 года, когда еще ничего не намекало на то, что Путин, представлявший в тот день на приеме в американском представительстве мэра Петербурга, когда-нибудь станет первым лицом страны.

Знакомство продолжилось, правда, на официальном уровне. И вот что пишет о будущем президенте американский консул: он – трезвый сторонник закона. Когда у одной из совместных российско-американских фирм в Северной столице возник серьезный конфликт с "братками", Путин в ответ на просьбу о помощи, прежде чем вмешаться в ситуацию, попросил показать ему экземпляр контракта.

"Это была реакция юриста, кем Путин и являлся по своему образованию. И это было стремление сделать так, чтобы проблема была решена в соответствии с законом", - пишет Эванс.

"Государственник, не интересующийся взятками"

Для Путина – деньги далеко не главный стимул, он, как это называют граждане России, "государственник". И тогда, в 90-х годах, по мнению американцев, живших и работавших в Петербурге, он имел репутацию "едва ли не единственного в городе человека, не берущего взятки".

При этом, занимаясь городскими проблемами, он смог навести хоть какой-то порядок в городе, погруженном в хаос и преступления. К тому же Путин, хотя и не был абсолютным трезвенником, но в отличие от Бориса Ельцина никогда не злоупотреблял спиртным, отмечает автор.

"Те из нас, кто знал Путина в 1990-е годы, вспоминают, что у него была формула возрождения России, состоящая из трех элементов: восстановление экономики, решение проблемы преступности и реформирование судов", - пишет экс-консул.

Эванс уверен в том, что нынешний президент России никогда не был настроен против Америки, хотя более комфортно чувствовал себя с немцами. Кроме того, не отмечалось за ним ни антисемитизма, ни гомофобства. Причем по всем этим пунктам автор готов привести конкретные примеры.

Путин увлечен дзюдо, борьбой, которая пришла с Востока. Главные качества, которые требуются от дзюдоистов – это уравновешенность, гибкость и самоконтроль. И вот именно этих качеств Путину не занимать, уверен Эванс.

Маккейн в его глазах видел буквы "К-Г-Б"

Нередко президенту России ставят в упрек его "прошлое в разведке" – ни для кого не секрет, что свою карьеру он начинал в "грозной разведслужбе Советского Союза". Как-то раз покойный ныне сенатор Маккейн заявил, что, глядя в глаза Путину, он отчетливо видит там три буквы – "К-Г-Б". Однако Джордж Буш, впервые встретившись с Путиным в Любляне в 2001 году, отреагировал на него совсем иначе.

Эванс вспоминает, что перед этой встречей он написал для президента Буша короткую справочную записку о Путине, всего на двух листах. Называлась она "Владимир Путин: неортодоксальный взгляд", в которой Эванс постарался сообщить то, что знает о российском лидере, в противовес другим докладным, в котором Путина представляли не иначе, как "провинциальным политиком".

По словам бывшего консула, он до сих пор так и не узнал, дошла ли его записка до Буша, по крайней мере, у госсекретаря и в ЦРУ ее встретили "мрачным молчанием". Однако после первой встречи Буша с Путиным теперь в американском правительстве оказалось два человека, которые отнеслись к нему серьезно: сам Эванс и президент Буш.

"Никогда не стремился стать президентом"

Становление Путина как политика началось с августовского путча 1991 года, считает автор материала. Именно тогда, возможно, он пришел к мысли, что "старая советская система потерпела неудачу, и ей на смену должна прийти новая Россия, основанная на других принципах".

При этом, уверен экс-консул, Владимир Путин никогда не стремился быть президентом. Более того, он был даже удивлен, когда летом 1999 года его назначили главой правительства. И после этого самой важной и главной его задачей стало завершение второй чеченской войны.

И именно тогда случилось то, что "настроило против него Запад": взрывы многоквартирных домов в Москве. Западные обозреватели в основном ухватились за мысль о том, что Путин "пожертвовал жителями этих домов, чтобы должным образом настроить общественность". На самом деле, утверждает Эванс, в этой теории нет ни капли смысла и правды.

"Я убежден, что Путин не был инициатором этих взрывов", - пишет он.

Противник не США, а расширения НАТО

В первый свой президентский срок Владимир Путин сделал многое для того, чтобы наладить отношения с Вашингтоном. Кроме прочего, даже разрешил американцам через территорию России снабжать свои войска в Афганистане. Будучи противником американской операции в Ираке, не стал вмешиваться, потому что пообещал это Джорджу Бушу.

Между тем трудности в отношениях между Россией и США начались задолго до прихода Путина к власти. Достаточно вспомнить бомбардировку Белграда в день православной Пасхи и знаменитый разворот самолета Евгения Примакова над Атлантикой.

И тогда, а особенно сейчас, самый большой гнев у России вызывает расширение НАТО на восток и неуклонное приближение альянса к российским границам, тогда как западные правители в свое время пообещали Михаилу Горбачеву, что в обмен на объединение Германии блок "ни на дюйм" не продвинется на восток.

По мнению Эванса, "безрассудное расширение НАТО" было одним из факторов, которые привели к четырехдневной войне в Грузии, кризису на Украине и возвращению Крыма к России. Кроме того, перейти на "осадное положение" Москву заставили и войны, которые Запад ведет на Ближнем Востоке, и спровоцированные им же "цветные революции", в том числе и на постсоветском пространстве.

Русские очень недовольны и возмущены всеми этими действиями. А еще было выступление Путина на Мюнхенской конференции, в котором он озвучил нарастающую обеспокоенность Москвы диктатом Вашингтона, напоминает автор.