"Путин не был хорошо информирован": Пашинян - о разговорах с Москвой по Карабаху

На своей странице в Facebook Пашинян рассказал, что 19 октября разговаривал с Араиком Арутюняном - президентом Нагорного Карабаха. Тот говорил о необходимости остановить военные действия.

Тогда армянский премьер связался по телефону с президентом России. Владимир Путин заявил: для заключения мира нужно передать Азербайджану некоторые регионы, отложить вопрос о статусе и согласиться на размещение российских миротворцев. Пашинян настаивал, чтобы миротворцы появились вдоль Лачинского коридора и бывшей границы Нагорно-Карабахской автономной области.

На следующий день Владимир Путин уведомил Ереван о согласии Азербайджана на перемирие, однако миротворцы разместятся по фактической линии соприкосновения. Пашинян отметил, что тогда не представлял возможность сдачи города Шуша и называл такой вариант неприемлемым.

"Президент России удивился, почему я против возвращения в Шушу азербайджанцев. Когда я представил мои доводы, (Путин – ред.) сказал, что это логично, и он не был хорошо проинформирован о некоторых тонкостях", - написал Никол Пашинян.

Ранее Владимир Путин в одном из интервью сообщал, что позиция Еревана по поводу Шуши стала для него неожиданностью.