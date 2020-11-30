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"Путин не был хорошо информирован": Пашинян - о разговорах с Москвой по Карабаху
30 ноября 2020, 09:05 • 38 • Политика
Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о разговорах с Москвой по Нагорному Карабаху. Он поделился своей версией событий, которые предшествовали подписанию трёхстороннего соглашения о мире. "Путин не был хорошо информирован", - считает Пашинян.
На своей странице в Facebook Пашинян рассказал, что 19 октября разговаривал с Араиком Арутюняном - президентом Нагорного Карабаха. Тот говорил о необходимости остановить военные действия.
Тогда армянский премьер связался по телефону с президентом России. Владимир Путин заявил: для заключения мира нужно передать Азербайджану некоторые регионы, отложить вопрос о статусе и согласиться на размещение российских миротворцев. Пашинян настаивал, чтобы миротворцы появились вдоль Лачинского коридора и бывшей границы Нагорно-Карабахской автономной области.
На следующий день Владимир Путин уведомил Ереван о согласии Азербайджана на перемирие, однако миротворцы разместятся по фактической линии соприкосновения. Пашинян отметил, что тогда не представлял возможность сдачи города Шуша и называл такой вариант неприемлемым.
"Президент России удивился, почему я против возвращения в Шушу азербайджанцев. Когда я представил мои доводы, (Путин – ред.) сказал, что это логично, и он не был хорошо проинформирован о некоторых тонкостях", - написал Никол Пашинян.
Ранее Владимир Путин в одном из интервью сообщал, что позиция Еревана по поводу Шуши стала для него неожиданностью.
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