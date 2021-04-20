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"Путин настолько боится...": Сторонников Навального предупредили о "секретном оружии" Кремля

20 апреля 2021, 16:35  •  249 • Политика
Москвичей предупредили о рекордных осадках, сильном ветре и скачках давления аккурат к акции навальнистов. "Путин настолько боится Навального, что решил применить против завтрашнего протеста климатическое оружие", - смеются в Сети.
В Москве ожидается рекордный дождь, которого не было последние 73 года. По оценкам синоптиков, ливень продлится 24 часа, а на столицу России выльется до половины месячной нормы осадков. Примечательно, что дождь совпал по времени с планами сторонников Навального выйти на несанкционированный митинг.
Отмечается, что рекордный ливень в Москву принесёт балканский циклон "Ятин". Дождь прольётся с 15:00 20 апреля до 15.00 21 апреля. Ливней такой силы в столице России не наблюдалось с 1948 года, цитирует РИА Новости сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.
Путин настолько боится Навального, что решил применить против завтрашнего протеста климатическое оружие,
- иронично комментируют новость в Telegram-канале "Майор и Генерал".
Дело в том, что именно на 21 апреля запланирована очередная несанкционированная акция сторонников Навального. Они обещали устроить её, когда на акцию запишется 500 тысяч человек. Однако в итоге "борцы с режимом" не стали дожидаться этого момента, а назначили акцию на 21 апреля в надежде испортить информационную повестку в день послания президента России к Федеральному Собранию. В МВД России уже предупредили, что участие в подобных акциях незаконно.

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