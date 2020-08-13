"Путин нашел новое применение для полония": Русская вакцина озадачила американцев

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Препарат "Спутник V" создан нашими учёными и в оборот поступит с 1 января следующего года.

На Западе успех русских учёных вызвал противоречивую реакцию. Так, американские читатели The Washington Post были весьма озадачены. Кто усомнился в эффективности препарата, кто искренне порадовался за Россию.

"Престиж России и Путина взлетит до небес, если этот препарат будет эффективным. Всем ненавистникам России нечего будет сказать. Будем надеяться на лучшее. Россия идёт в атаку, большое время", - высказался пользователь рс8914.

Были и такие, кто выдвинул свои конспирологические версии, вплоть до фантастических и явно фейковых.

"Похоже, Путин нашел новое применение для полония-210", - выдвинул одно из таких фантастических предположений OliversTwist.

"Не хотелось бы показаться сторонником конспирологических теорий, но:

1. Лучший кореш Трампа создаёт "вакцину от коронавируса".

2. Трамп превозносит успех Путина и подписывает соглашение о покупке огромного количества вакцин из России.

3. Трамп поставляет готовую к применению вакцину накануне ноябрьского голосования за нового президента США (считая, что она принесёт ему победу на выборах)", - выдвинул свою точку зрения The Orbit.

А некоторые даже своих "добровольцев" для испытания эффекта русской вакцины предложили, намекнув на президента США Дональда Трампа.

"У нас имеется один доброволец на Пенсильвания-авеню, 1600 (адрес Белого дома. - Ред.) Он уже на всё от России согласился, так почему бы и это не попробовать", - предлагает ca-architect (цитата по ИноСМИ).