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"Путин нашел новое применение для полония": Русская вакцина озадачила американцев
13 августа 2020, 13:10 • 95 • Политика
Читатели The Washington Post прокомментировали сообщение о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса - препарата, созданного в России. Американцы озадачились и выдвинули ряд конспирологических версий. "Похоже, Путин нашел новое применение для полония-210", - предположил один из читателей.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Препарат "Спутник V" создан нашими учёными и в оборот поступит с 1 января следующего года.
На Западе успех русских учёных вызвал противоречивую реакцию. Так, американские читатели The Washington Post были весьма озадачены. Кто усомнился в эффективности препарата, кто искренне порадовался за Россию.
"Престиж России и Путина взлетит до небес, если этот препарат будет эффективным. Всем ненавистникам России нечего будет сказать. Будем надеяться на лучшее. Россия идёт в атаку, большое время", - высказался пользователь рс8914.
Были и такие, кто выдвинул свои конспирологические версии, вплоть до фантастических и явно фейковых.
"Похоже, Путин нашел новое применение для полония-210", - выдвинул одно из таких фантастических предположений OliversTwist.
"Не хотелось бы показаться сторонником конспирологических теорий, но:
1. Лучший кореш Трампа создаёт "вакцину от коронавируса".
2. Трамп превозносит успех Путина и подписывает соглашение о покупке огромного количества вакцин из России.
3. Трамп поставляет готовую к применению вакцину накануне ноябрьского голосования за нового президента США (считая, что она принесёт ему победу на выборах)", - выдвинул свою точку зрения The Orbit.
А некоторые даже своих "добровольцев" для испытания эффекта русской вакцины предложили, намекнув на президента США Дональда Трампа.
"У нас имеется один доброволец на Пенсильвания-авеню, 1600 (адрес Белого дома. - Ред.) Он уже на всё от России согласился, так почему бы и это не попробовать", - предлагает ca-architect (цитата по ИноСМИ).
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