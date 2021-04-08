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"Путин нападёт в июне": "План" президента России раскрыл латышский дворник
08 апреля 2021, 19:30 • 124 • Политика
Путин нападёт в июне. Военные "вангования" латышского эксперта-дворника. "Он в мае хочет показать всю свою мощь на параде, и если у него получится, тогда в июне попрёт", - считает тот.
Президент России Владимир Путин нападёт на Украину в июне. Такого мнения придерживается дворник, работающий во дворе рижской многоэтажки Индулис. О неожиданном разговоре с ним рассказал блогер Selisoto.
Почему именно в июне, а не в мае или июле? На это у эксперта-дворника есть железобетонный ответ. В мае Путин занят, у него парад Победы в Москве. Зато вот в июне…
- цитирует Selisoto слова собеседника.
- подыграл блогер, но дворник шутку не понял, поэтому пришлось выкручиваться.
- объяснил Selisoto.
Как ни странно, такой ответ дворника-эксперта вполне удовлетворил. Более того, он счёл его обоснованным и логичны.
- подытожил Selisoto и завершил разговор.
Напомним, что в западных СМИ уже вовсю муссируется тема войны России с Украиной. Американские и европейские издания оценивают силу сторон и предсказывают, когда же русские нападут. А в США и НАТО делают пространные намёки на то, что окажут Украине военную помощь в войне с Россией.
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