"Путин нападёт в июне": "План" президента России раскрыл латышский дворник

Путин нападёт в июне. Военные "вангования" латышского эксперта-дворника. "Он в мае хочет показать всю свою мощь на параде, и если у него получится, тогда в июне попрёт", - считает тот.

Президент России Владимир Путин нападёт на Украину в июне. Такого мнения придерживается дворник, работающий во дворе рижской многоэтажки Индулис. О неожиданном разговоре с ним рассказал блогер Selisoto.

Почему именно в июне, а не в мае или июле? На это у эксперта-дворника есть железобетонный ответ. В мае Путин занят, у него парад Победы в Москве. Зато вот в июне…

Он в мае хочет показать всю свою мощь на параде, и если у него получится, тогда в июне попрёт,

- цитирует Selisoto слова собеседника.

Наверное, тогда это случится 22 июня,

- подыграл блогер, но дворник шутку не понял, поэтому пришлось выкручиваться.

Ну как же, Индулис… исключительно для того, чтобы испортить праздник Лиго (проходит с 23-го на 24-е),

- объяснил Selisoto.

Как ни странно, такой ответ дворника-эксперта вполне удовлетворил. Более того, он счёл его обоснованным и логичны.

Вот видишь, Индулис, ты совсем забыл про праздник Лиго. Ты забыл, а Путин помнит…

- подытожил Selisoto и завершил разговор.

Напомним, что в западных СМИ уже вовсю муссируется тема войны России с Украиной. Американские и европейские издания оценивают силу сторон и предсказывают, когда же русские нападут. А в США и НАТО делают пространные намёки на то, что окажут Украине военную помощь в войне с Россией.