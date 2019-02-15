"Путин накормил "Новичком": Из соцсетей пропал продюсер Би-би-си, назвавший ролик о химатаке в Сирии постановкой

Продюсер BBC Syria Риам Далати признал кадры ролика из госпиталя сирийской Думы постановочными. Он написал об этом в Twitter, однако затем его аккаунт в соцсети оказался удален.

"Как бы его теперь Путин "новичком" не накормил. Опасаюсь", - шутят в соцсети.

"Ну, исходя из нынешнего состояния Скрипалихи - он может даже Нобелевку получить, если Темнейший опять Петрова Васечкиным отправит травить", - поддерживают шутку в комментариях.

"Туристы Иванов и Букиров уже выехали в поисках живописных шпилей в окрестностях дома продюсера", - смеются пользователи.

"Скажет, что аккаунт взломали русские хакеры по приказу Путина", - полагают наиболее прагматичные комментаторы.