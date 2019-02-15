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"Путин накормил "Новичком": Из соцсетей пропал продюсер Би-би-си, назвавший ролик о химатаке в Сирии постановкой

15 февраля 2019, 13:39  •  175 • Политика
Продюсер Би-би-си признал ролик о химатаке в Сирии фейком. Вскоре после этого его аккаунт в Twitter был удален. "Путин накормил "Новичком", - шутят по поводу внезапного исчезновения журналиста в соцсетях.
Продюсер BBC Syria Риам Далати признал кадры ролика из госпиталя сирийской Думы постановочными. Он написал об этом в Twitter, однако затем его аккаунт в соцсети оказался удален.
"Как бы его теперь Путин "новичком" не накормил. Опасаюсь", - шутят в соцсети.
"Ну, исходя из нынешнего состояния Скрипалихи - он может даже Нобелевку получить, если Темнейший опять Петрова Васечкиным отправит травить", - поддерживают шутку в комментариях.
"Туристы Иванов и Букиров уже выехали в поисках живописных шпилей в окрестностях дома продюсера", - смеются пользователи.
"Скажет, что аккаунт взломали русские хакеры по приказу Путина", - полагают наиболее прагматичные комментаторы.
Напомним, что речь идёт о ролике организации "Белые каски", на котором якобы изображена помощь пострадавшим от химатаки в сирийском городе Дума. Продюсер BBC Syria Риам Далати сообщил, что сцена, снятая в больнице в Думе, была постановочной и никаких жертв химатаки там не было. В самой ВВС назвали признание своего сотрудника его частным мнением.
Удивительные вещи творятся. Продюсер БиБиСи, рассказавший о том, что ролик из больнице города Дума был постановочным, закрыл свой аккаунт в твиттере. Сам наверное. Как бы его теперь Путин "новичком" не накормил. Опасаюсь.
— Голос Мордора (@spacelordrock) 15 февраля 2019 г.

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