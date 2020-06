"Путин на минималках?" В русский ресторан в Сан-Диего пришёл необычный гость

После того как ресторан русской кухни Pushkin в американском Сан-Диего прославился на весь мир после нападения мародёров, к его аккаунтам в соцсетях приковано внимание тысяч пользователей. Напомним, во время протестов, прокатившихся по США после убийства полицейскими чернокожего, многие рестораны пострадали от мародёров, под шумок наживающихся на беспорядках. Айк Газарян, владелец русского ресторана, позвал на оборону своего заведения всех знакомых, и вместе им удалось отстоять любимый Pushkin.

В соцсетях тогда появились фото и видео того, как несколько мужчин с оружием в руках стоят у входа в ресторан. Подпись под одним из фото гласила: "Русская мафия обороняется по полной". Позже ресторатор объяснил: никакой мафии и в помине не было. "Not mafia, we just love Borsh!" - написал владелец "Pushkin'а" в своём Instagram.

Зато теперь ресторан едва справляется с наплывом гостей. Среди них встречаются и весьма необычные - например, накануне на ужин зашёл двойник президента России Владимира Путина. Владелец заведения не упустил возможность сфотографироваться с гостем и выложил снимок в Инстаграм. Пост он сопроводил надписью на английском: "Владимир не смог, поэтому прислал своего двойника, чтобы поздравить нас".



Фото: скриншот www.instagram.com/pushkinrestaurant/ Фото: скриншот www.instagram.com/pushkinrestaurant/

Мужчина на снимке действительно похож на российского лидера, разве что чуть моложе и полнее. "Ему нужно чутка постареть и окружить себя Росгвардией. Тогда вылитый Путин будет", - пишут фолловеры. "Хорошенькие", - мечтательно комментируют дамы.

"Сейчас Сьюзан Райс понаделает скринов и будут вместе с CNN орать, что сам Путин руководит погромами в США, и у них есть фотодоказательства", - иронизирует _altera_pars_.

"Путин на минималках?" - спрашивает один из подписчиков. "Кажись, на максималках", - на чистом русском ответили ему официальные представители ресторана.