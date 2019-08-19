"Путин на G8 - это волк и семеро козлят". Известная шутка будет снова актуальна с возвращением России?

Журналист, главред интернет-журнала World Economy и политолог Александр Сосновский, публикуя фотографию президента России Владимира Путина и президента Франции Эмманюэля Макрона отметил, что немецкие средства массовой информации "осторожно намекают", что "на повестке дня" вопрос возвращения России в формат G8.

Фото: t.me/dr_alex_sosnowski

Тут стоит добавить, что Россию исключили из G8 в 2014 году, после чего даже изменилось название структуры - на G7. Наша страна работала с партнерами по G8 с 1997 года. А политическое решение о приостановлении членства было принято после того, как крымчане решили вернуться в состав России. Российские представители неоднократно говорили, что не видят самоцелью возвращение в G8, поскольку есть куда более эффективные форматы работы.

И, кстати, еще в 2000 году на КВН случилась шутка, которая ушла в народ, где работу президента России Владимира Путина на саммите G8 описали как:

" Путин на G8 - это волк и семеро козлят. Причем козлят - это глагол".

Фото: www.youtube.com/mantixable.