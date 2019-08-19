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"Путин на G8 - это волк и семеро козлят". Известная шутка будет снова актуальна с возвращением России?
19 августа 2019, 14:09 • 83 • Политика
Немецкие СМИ намекают на обсуждение формата G8 с возвращением России в состав структуры, написал политолог Сосновский. Тут сразу вспоминается шутка еще 2000 года, где "Путин на G8 - это волк и семеро козлят" - неужели она снова станет актуальной?
Журналист, главред интернет-журнала World Economy и политолог Александр Сосновский, публикуя фотографию президента России Владимира Путина и президента Франции Эмманюэля Макрона отметил, что немецкие средства массовой информации "осторожно намекают", что "на повестке дня" вопрос возвращения России в формат G8.
Фото: t.me/dr_alex_sosnowski
Тут стоит добавить, что Россию исключили из G8 в 2014 году, после чего даже изменилось название структуры - на G7. Наша страна работала с партнерами по G8 с 1997 года. А политическое решение о приостановлении членства было принято после того, как крымчане решили вернуться в состав России. Российские представители неоднократно говорили, что не видят самоцелью возвращение в G8, поскольку есть куда более эффективные форматы работы.
И, кстати, еще в 2000 году на КВН случилась шутка, которая ушла в народ, где работу президента России Владимира Путина на саммите G8 описали как:
"Путин на G8 - это волк и семеро козлят. Причем козлят - это глагол".
Фото: www.youtube.com/mantixable.
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