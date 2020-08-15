"Путин может заполучить всё что угодно": Dagbladet признали победу России

Норвежская газета Dagbladet посвятила материал российской вакцине против коронавируса, которая стала первым официально зарегистрированным препаратом от SARS-CoV-2 в мире.

В статье указано, что гонка вакцин стала главным и величайшим соревнованием на международной арене в настоящее время.

Если Россия выиграет в нём, Путин сможет заполучить практически всё что угодно, - подчёркивается в публикации.

Telegram-канал "ИноСМИ" собрал все самые знаковые обложки и материалы в мировой прессе за последнюю неделю, посвящённые этой теме.

Отмечается, что русское лекарство от коронавирусной инфекции стало одной из главных новостей в СМИ планеты за последний период. Ряд изданий, например, даже сравнивали регистрацию вакцины с освоением космоса Советским Союзом.