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"Путин может заполучить всё что угодно": Dagbladet признали победу России

15 августа 2020, 14:40  •  258 • Политика
Журналисты норвежской газеты Dagbladet признали победу России в международной гонке вакцин против коронавируса. "Путин может заполучить всё что угодно", - отмечается в материале. Тем временем некоторые другие мировые издания даже сравнили регистрацию лекарства с освоением космоса Советским Союзом.
Норвежская газета Dagbladet посвятила материал российской вакцине против коронавируса, которая стала первым официально зарегистрированным препаратом от SARS-CoV-2 в мире.
В статье указано, что гонка вакцин стала главным и величайшим соревнованием на международной арене в настоящее время.
Если Россия выиграет в нём, Путин сможет заполучить практически всё что угодно, - подчёркивается в публикации.
Telegram-канал "ИноСМИ" собрал все самые знаковые обложки и материалы в мировой прессе за последнюю неделю, посвящённые этой теме.
Отмечается, что русское лекарство от коронавирусной инфекции стало одной из главных новостей в СМИ планеты за последний период. Ряд изданий, например, даже сравнивали регистрацию вакцины с освоением космоса Советским Союзом.

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