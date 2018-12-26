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"Путин может в одну секунду захватить Белоруссию": Ганапольский о своем видении Союзного государства
26 декабря 2018, 11:39 • 228 • Политика
Журналист Матвей Ганапольский поразмышлял на тему того, как Россия якобы может ответить на "бунт Лукашенко". В частности, он размышляет, что российский президент Владимир Путин "может в одну секунду захватить Белоруссию и стать лидером всего Союзного государства".
Напомним, накануне встречались лидеры России и Белоруссии. После недавнего совещания у Лукашенко, где он сказал, что "можно называть Россию не братским народом, а партнерами", возникла некоторая напряженность.
Политтехнологи стали говорит о "белорусском бунте", а Кремль попросил "не выдергивать слова из контекста".
Журналист Матвей Ганапольский задается вопросом, почему же Лукашенко так повел себя?
"Он помнит, что Беларусь живёт на огромные российские деньги (утверждают, что за времена Союзного государства помощь достигла 150 миллиардов долларов), - пишет Ганапольский в своем блоге. - Кроме того, за относительно небольшие деньги в Беларусь идёт российская нефть, её обрабатывают и отправляют на экспорт, кладя маржу себе в карман".
Не важно, какие причины, но у всех - общий фундамент - "рука Москвы" становится все ближе к горлу белорусов".
Дальше - еще больше. Ганапольский предполагает, что жители республики могут опасаться, что Путин станет президентом "всего Союзного государства на новые бесконечные сроки, уничтожив Лукашенко как лидера".
Кстати, Белоруссия может быть захвачена в одну секунду любым способом без всяких возражений населения, так как местные жители, по мнению Ганапольского, не осознают себя отдельным от России государством.
"Представим себе, что Россия поступает с Беларусью, как с Украиной, и Минск захватывают зелёные человечки, - много ли людей пойдёт с оружием отстаивать и защищать белорусский суверенитет? Не уверен, что много. И это прямой результат русификации Беларуси руками Лукашенко, а не кого-то другого", - отмечает Ганапольский, добавляя, что волноваться надо будет тогда, когда с ТВ будут говорить про "белорусских фашистов":
"Вот тогда гражданам Беларуси от России ничего хорошего не светит", - цитирует Ганапольского Эхо Москвы.
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