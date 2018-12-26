"Путин может в одну секунду захватить Белоруссию": Ганапольский о своем видении Союзного государства

Журналист Матвей Ганапольский поразмышлял на тему того, как Россия якобы может ответить на "бунт Лукашенко". В частности, он размышляет, что российский президент Владимир Путин "может в одну секунду захватить Белоруссию и стать лидером всего Союзного государства".

Напомним, накануне встречались лидеры России и Белоруссии. После недавнего совещания у Лукашенко, где он сказал, что "можно называть Россию не братским народом, а партнерами", возникла некоторая напряженность.

Политтехнологи стали говорит о "белорусском бунте", а Кремль попросил "не выдергивать слова из контекста".

Журналист Матвей Ганапольский задается вопросом, почему же Лукашенко так повел себя?

"Он помнит , что Беларусь живёт на огромные российские деньги (утверждают, что за времена Союзного государства помощь достигла 150 миллиардов долларов), - пишет Ганапольский в своем блоге. - Кроме того, за относительно небольшие деньги в Беларусь идёт российская нефть, её обрабатывают и отправляют на экспорт, кладя маржу себе в карман".

Не важно, какие причины, но у всех - общий фундамент - "рука Москвы" становится все ближе к горлу белорусов".

Дальше - еще больше. Ганапольский предполагает, что жители республики могут опасаться, что Путин станет президентом "всего Союзного государства на новые бесконечные сроки, уничтожив Лукашенко как лиде ра".

Кстати, Белоруссия может быть захвачена в одну секунду любым способом без всяких возражений населения, так как местные жители, по мнению Ганапольского, не осознают себя отдельным от России государством.

"Представим себе, что Россия поступает с Беларусью, как с Украиной, и Минск захватывают зелёные человечки, - много ли людей пойдёт с оружием отстаивать и защищать белорусский суверенитет? Не уверен, что много. И это прямой результат русификации Беларуси руками Лукашенко, а не кого-то другого", - отмечает Ганапольский, добавляя, что волноваться надо будет тогда, когда с ТВ будут говорить про " белорусских фашистов":